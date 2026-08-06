快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

加班費、特休怎麼算？勞動部試算系統影片 教你輕鬆算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
加班示意圖。圖／AI生成
加班示意圖。圖／AI生成

勞動部指出，《勞動基準法》依勞工加班情境，分別規定數種加班費計算基準。為了讓民眾可以快速、便捷的瞭解勞動部所建置「加班費」、「特別休假日數」試算系統，勞動部推出二支1分鐘懶人包影片，透過畫面逐步教學，讓勞工和雇主都能一看就懂、動動手指精準計算。

為協助民眾理解各種不同的加班費計算，勞動部建置「加班費試算系統」，民眾可根據自己的加班狀況，看是平日、休息日或國定假日加班，分別輸入工資及加班時數，就可以立刻知道自己的加班費有多少，系統也在試算結果分別列出各種情境的加班費金額，讓民眾一目瞭然。

勞動部表示，《勞動基準法》第38條明定，勞工在同一雇主或事業單位，工作滿一定期間者（如年資滿6個月3日、滿1年7日，並隨年資遞增至最高30日），雇主應依法給予特別休假。

勞動部「特別休假日數試算系統」可以支援週年制、曆年制、學年制及雙方約定年度等多種給假方式，系統通通能一鍵轉換，幫助民眾清楚掌握自己到底有幾天特休、什麼時候之前必須休完，以保障自身權益。

勞動部提醒，事業單位給假給薪務必依法辦理。有關加班費、特別休假日試算系統，相關教學懶人包影片可至勞動部官網「業務專區／勞動條件、就業平等」項下「工資」「工時」專區瀏覽查詢，企業及勞工可多加利用。

特休 勞動部 加班費

延伸閱讀

勞退收益28％像專屬ETF？網拿0050暴漲55％反擊：這類人自提節稅才划算

遲到1分鐘被迫請1小時事假！他跟人資力爭 律師解答：已觸法

徵才薪資擬沒5萬不得面議！揭露門檻將調高 涵蓋9成職缺

勞退舊轉新 稅務三點不漏

相關新聞

徵才薪資擬沒5萬不得面議！揭露門檻將調高 涵蓋9成職缺

為促進薪資透明、改善低薪，勞動部規定經常性薪資四萬元以下的職缺，不得寫「面議」，必須揭示薪資範圍。勞動部近年研議再提高揭露門檻，至今只聞樓梯響。最新審計報告指出，去年初任人員平均薪資已經三點九萬元，逼近四萬元大關，超過七年未調整的揭露門檻，早就無法反映勞動市場薪資水準。

業績低潮怎麼熬？過來人叮嚀「別想著成交」：把握微小成就感

若從事業務或銷售工作，收入的起伏讓不少從業人員承受不小壓力。一名在百貨從事銷售的網友發文，稱每當業績不如預期時，難免感到挫折，因此請教網友如何調適心態與提升銷售的技巧。對此，不少業務分享經驗，指出與其一味追求成交，不如先了解客戶需求、持續經營關係，才能逐步提升成交率。

加班費、特休怎麼算？勞動部試算系統影片 教你輕鬆算

勞動部指出，《勞動基準法》依勞工加班情境，分別規定數種加班費計算基準。為了讓民眾可以快速、便捷的瞭解勞動部所建置「加班費」、「特別休假日數」試算系統，勞動部推出二支1分鐘懶人包影片，透過畫面逐步教學，讓勞工和雇主都能一看就懂、動動手指精準計算。

薪資揭露 勞團：門檻應取消

勞動部擬提高薪資揭露門檻至五萬左右，但勞團主張直接拿掉樓地板，且不只在求職階段揭露薪資，進入職場後一定職務也應揭露薪資級距，才能真正達到薪資透明化。

性別薪資 僅0.11%企業揭露

別再說台灣夠性別平權了！據勞動部資料，台灣的性別薪資連年退步，女性須比男性多工作五十九天，才能賺得相同的年薪。審計部指出，勞動部雖與金管會聯手推動上市櫃公司揭露薪資資訊，但去年完全申報前一年永續報告書的上市櫃公司只有一八九四家，占全台的百分之零點一一，更遑論絕大多數的中小企業未納入揭露範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。