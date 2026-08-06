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業績低潮怎麼熬？過來人叮嚀「別想著成交」：把握微小成就感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友請教如何調適業績不好時的心態，與提升銷售量的技巧。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友請教如何調適業績不好時的心態，與提升銷售量的技巧。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

若從事業務或銷售工作，收入的起伏讓不少從業人員承受不小壓力。一名在百貨公司工作的網友發文，每當業績不如預期時會感到挫折，因此請教網友如何調適心態與提升銷售的技巧。對此，不少業務分享經驗，指出與其一味追求成交，不如先了解客戶需求、持續經營關係，才能逐步提升成交率。

一名網友在Threads發文，表示他目前從事百貨銷售的工作，雖然不是業務員，但很佩服業務需要主動開發客戶、承受收入不穩定的壓力，因此想問從事業務的前輩們，該如何面對業績起伏不定的壓力與挫折，也想知道銷售上的技巧。

此文一出，有網友分享調整心態的方式，當業績好的時候，不要以為是自己能力好，而是要去思考自己做對了什麼事才讓業績有起色；當業績不好時，不要以為是自己能力不行，而是要想還有什麼事情能做得更好，業績起伏是每個業務員都要面對的情況。他並以「天氣」為例，「不要認為晴空萬里，就嫌帶傘麻煩」。

另外有一名網友建議，找出工作中微小的成就感非常重要，這些小成就累積起來是可以蓋過挫折感的，並且能讓自己的心情保持正面；或是去從事挫折感更強烈的行業，在經歷不同工作後，就會發現當業務的挫折感並沒有那麼難以承受，心態上也能有所成長。

還有一名營業司機回應，他雖然不是正式業務員，但也需要經營與開發客戶，根據他的經驗，業務在面對客戶時不要一直想著成交，而是要先想想看如何利用自己的資源幫助客戶解決需求；如果找到需求，且產品能夠解決他的麻煩時，成交機會就會大幅提升。

該名司機強調，當一名出色的業務需要很細膩的心思，才能仔細地觀察到客戶的需求，並且要有足夠的耐心等待。如果業績不好，與其陷入難過的情緒，不如去閱讀相關書籍，透過別人的經驗提升自己的銷售技巧，才能讓自己的實力進一步提升。

另有網友分享一個簡單的方法，就是「模仿」，嘗試去觀察業績好的前輩都做了些什麼，並從中學習，找到最適合自己的銷售方式。他表示，無論是做保險、房仲、汽車、甚至傳產都會經歷挫折，這很正常，但如果慢慢累積自身實力，並悄悄等待時機，便能夠提升成交的機率。

業績不好時，有些人也會依靠「玄學」。曾有一名房地產業務發文，詢問業務員在工作時有哪些特別的「業務玄學」，他自己是找附近的土地公廟拜拜，拜完後真的順利成交案子。對此，網友們紛紛分享自己的開運秘訣，例如買蘭花、洗廁所、拜拜，其中「吃牛肉」也意外有用。

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