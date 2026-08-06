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性別薪資 僅0.11%企業揭露
別再說台灣夠性別平權了！據勞動部資料，台灣的性別薪資連年退步，女性須比男性多工作五十九天，才能賺得相同的年薪。審計部指出，勞動部雖與金管會聯手推動上市櫃公司揭露薪資資訊，但去年完全申報前一年永續報告書的上市櫃公司只有一八九四家，占全台的百分之零點一一，更遑論絕大多數的中小企業未納入揭露範圍。
勞動部、金管會推動上市櫃公司薪資揭露，要求上市櫃公司應於永續報告書，揭露非擔任主管職務的全時員工薪資平均數、中位數及變動情形；今年起，實收資本額一百億元以上的上市櫃公司須揭露員工性別薪資資訊，二○二九年再擴大至資本額五十億元以上的上市櫃公司。
據統計，二○二五年完成申報二○二四年度永續報告書的上市櫃公司總共一八九四家，僅占全台一七三萬多家企業的百分之零點一一。審計部報告也直指，勞動部雖在二○二三年訂定「事業單位同工同酬自我檢核表」，但檢核表未具強制性、外部稽核機制，無法評核檢核表成效。
勞動部回應，將持續協同金管會檢視上市櫃公司性別薪資揭露實施成效。
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