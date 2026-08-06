薪資揭露 勞團：門檻應取消

勞動部擬提高薪資揭露門檻至五萬左右，但勞團主張直接拿掉樓地板，且不只在求職階段揭露薪資，進入職場後一定職務也應揭露薪資級距，才能真正達到薪資透明化。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，揭露入職場薪資，只走了第一步，並沒有處理入職後職場內部的薪資，跟國際上在談的薪資透明有一大段落差，而歐美國家作法，一部分處理工作貧窮問題，另一部分為彌平性別薪資差距。

楊書瑋舉例，有些國家的薪資揭露跟稅務連動，有些則要求公司內部一定職務公開薪資級距，若員工發現自己薪水落在級距末端，可要求雇主具體說明理由，否則恐構成歧視、不合理對待。

楊書瑋強調，如果只在尋職階段揭露薪資，未延伸至入職後，就處理不到職場內部不公平問題。

就業情報誌顧問臧聲遠肯定薪資透明化，但為何倍數是一點七五，而不是一點五、兩倍？他認為政府必須說明清楚。

臧聲遠指出，最低工資的調升，是勞資雙方討價還價的結果，又連動到薪資揭露門檻，並不客觀，建議以台灣受雇者薪資的相關統計作為基數。

臧聲遠說，設揭露門檻立意良善，對勞工絕對是好事，但針對薪資高者，薪資結構的經常性薪資占比相對低，比如金融業、科技業主要是看分紅獎金、股票，非經常性薪資關乎當年度員工個人績效、公司營運狀況，企業難以事前預測，就算揭露薪資門檻訂再高，也沒有太大意義。

一○四人力銀行人才永續長鍾文雄則說，當薪資超出揭露門檻，八萬、十萬、二十萬都寫面議，就無法呈現真實落點，建議高薪者也應揭露區間，但區間範圍可以大一點。他也指出，實施薪資揭露以來，加速人才媒合率，媒合率提高一點二、一點三倍，求才、求職端都受惠。