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入職兩週好厭世 上班族曬「史上最敷衍便當」網笑翻：根本人類飼料

聯合新聞網／ 綜合報導
內行人建議上班族備餐可以簡化流程為主，運用原型食物搭配電鍋或氣炸鍋快速料理，減輕備餐壓力。圖／AI生成
內行人建議上班族備餐可以簡化流程為主，運用原型食物搭配電鍋或氣炸鍋快速料理，減輕備餐壓力。圖／AI生成

剛踏入職場時的精緻便當，常隨著工作壓力與疲憊逐漸走樣。近日有網友開箱自己入職僅兩週便做出的「超敷衍便當」，引發上班族共鳴，紛紛留言分享各式各樣未經烹調、擺盤奇特的原型食物與極簡組合，笑稱這根本是打工人維持生命的「人類飼料」。

一名網友日前在Threads上發文，分享自己入職滿兩個星期後準備的午餐便當，只見餐盒裡僅簡單擺放了板豆腐、皮蛋與小黃瓜，潦草程度連自己都忍不住笑說是「史上最敷衍」。貼文發布短短一天內便吸引超過201萬次瀏覽，不少網友看了紛紛曬出自己的午餐參戰，包括直接開啃整條未切的小黃瓜、整塊嫩豆腐沒切配味噌湯包，甚至是整顆大番茄與水煮蛋，場面極具喜感。

不少人幽默回應，「這不是便當，這是苟活的飼料」、「地基主吃的都比這好」、「看來大家的便當都符合把自己當狗養的最新健康指南」。不過，也有網友從另一個角度分析，發現大家雖然懶得烹調擺盤，但選用的食材幾乎都是豆腐、小黃瓜、地瓜與水煮蛋等原型食物，堪稱是「極致的飲控大王」。甚至連路過的營養師也留言鼓勵，讚許大家在工作忙碌之餘仍認真照顧飲食，「擺盤什麼的都是浮雲！」

過來人建議，若想兼顧健康與便利，不必強求繁複的廚藝，可善用電鍋蒸煮或氣炸鍋進行10到15分鐘的快速備餐，輕鬆打點好每日營養，也能讓午餐時間成為職場生活中的放鬆時刻。

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