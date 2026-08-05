雙月調薪7%！服務員起薪4.68萬 年度「介紹王」可領100萬

2016年一名年僅15歲的少年在台灣電商界迅速竄起，靠著販售行動藍牙麥克風，5年內創下3.9億元營業額，各大新聞媒體爭相報導，將他稱為「網購神童」、「經營之神」，然而事業快速攀升的背後，也伴隨著國稅局追稅、高利貸逼債、染毒自首、恐慌症與長時間足不出戶等人生低谷，那支曾經讓他一夕成名的麥克風，也成了他人生轉折的起點。

2026-08-05 09:03