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雙月調薪7%！服務員起薪4.68萬 年度「介紹王」可領100萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雙月食品社因應餐飲業缺工問題，宣布推出「百萬介紹王」計畫，祭出最高100萬元獎金，鼓勵內部員工推薦親友加入團隊；同時，今年已完成全體員工調薪7%，其中服務專員起薪提高至4萬4,800元，廚務專員起薪則提升至4萬6,814元，希望透過薪資與福利雙管齊下，提升招募及留才成效。

雙月表示，為拓展人才招募管道，特別推出「百萬介紹王」制度，採積分累積方式進行，只要員工成功介紹新進同仁即可累積積分，全年積分最高者，將於年度尾牙額外獲頒100萬元獎金，希望藉由獎勵機制吸引更多優秀人才加入，也讓招募成果回饋給內部同仁。

除了招募獎勵外，雙月今年也完成全體同仁調薪7%，調整後服務專員起薪為4萬4,800元，廚務專員起薪4萬6,814元，以上均為起薪，尚未包含績效獎金及各項津貼。

雙月表示，公司持續透過薪酬與福利制度強化留才，包括每年農曆春節連續假期全門市暫停營業，讓員工返鄉與家人團聚；今年7月強颱巴威來襲時，也提前宣布連續放假兩天，以同仁安全為優先考量。

此外，雙月今年也舉辦為期三天的全薪員工旅遊，期間多數門市同步公休，讓團隊休息充電、凝聚向心力；中秋節也將安排全門市公休一天，舉辦員工聚會與烤肉活動，希望透過多元福利提升員工滿意度及穩定人力。

薪資 團隊

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