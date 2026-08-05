雙月祭百萬介紹王 推薦人才最高抱回100萬元
雙月持續打造具競爭力的職場環境，今年除全面落實全體同仁平均調薪7%，服務專員起薪提高至4萬4,800元、廚務專員起薪提升至4萬6,814元（以上均不含績效獎金及各項津貼）外，更推出創新的「百萬介紹王」人才招募計畫，鼓勵員工推薦優秀親友加入團隊。
「百萬介紹王」採積分累積制度，同仁每成功介紹一名新進夥伴即可累積積分，年度積分最高者將於尾牙獲頒新台幣100萬元大獎。雙月表示，希望透過推薦制度擴大多元人才來源，同時將企業成長成果回饋給第一線夥伴，形成招募與留才的正向循環。
除薪資與招募獎勵外，雙月也持續深化員工福利，落實「利潤共享、工作與生活平衡」理念。每年農曆春節期間，全台門市皆暫停營業，讓同仁安心返鄉與家人團聚；今年7月強颱來襲時，公司更提前宣布連續兩天停班休假，以員工安全為優先。
此外，今年也安排三天全薪員工旅遊，期間多數門市同步公休，讓團隊充分休息、凝聚向心力；中秋節則規劃全門市公休一天，邀請全體同仁共同烤肉歡慶佳節，展現重視員工照顧與團隊文化的企業理念。
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