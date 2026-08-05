情緒價值給滿！他用AI改履歷竟「被升級」 收面試通知一看內容慌了

近年AI工具快速普及，不少人早已習慣用它協助寫作業、整理報告，甚至詢問健康資訊、感情問題。一名網友近日在Dcard分享，自己找工作時把整份履歷交給AI潤飾，只大概瀏覽便直接準備投遞，原以為能省下不少時間，直到收到面試通知重新檢查內容，才發現履歷竟與自身經歷出現落差，意外引發大批網友討論。

原PO表示，前陣子找工作時，為了省時間，乾脆把履歷全部丟給AI處理，自己只快速瀏覽便投遞，還一度覺得這樣效率超高。直到收到面試通知，才想說先看看自己到底寫了什麼，沒想到一打開履歷瞬間「冒冷汗」。他發現，AI不僅把原本只是協助的專案寫得像自己全權主導，就連僅接觸過的技能，也被包裝得「像熟到可以開課」，忍不住笑稱AI「情緒價值給很滿，直接把我升級成另一個人」，甚至自嘲若真的拿這份履歷去面試，「跟詐騙集團沒兩樣」。

他坦言，AI很容易把求職者塑造成樣樣精通的人，抗壓性、溝通能力、學習速度幾乎全都點滿，彷彿人人都是「六邊形戰士」。他也分享，曾聽朋友說有人甚至把AI生成時的提示文字一併貼進履歷卻沒發現，讓他慶幸自己及時檢查。他現在仍會使用AI，但改成先自行完成履歷，再請AI協助順句、修正文法，因為一旦面試官追問「這個專案當時怎麼做的？」如果腦袋一片空白，恐怕當場就會「社死」。

貼文曝光後引發不少網友共鳴，有人笑稱AI確實很會抓住人資與面試官想看的重點，「可能比自己更懂怎麼包裝履歷」，但也提醒前提是內容必須建立在真實經歷上。部分網友指出，履歷文字可以修飾得更有條理，例如把零散工作內容整理成具體成果，但像學歷、證照、語言能力或實際負責項目等資訊，若被AI自行補上或改錯，就可能從加分變成扣分。有網友也表示，履歷適度美化像是在「整理門面」，但若連自己都不知道上面寫了什麼，面試時很快就會露餡。

另一方面，也有不少使用過AI協助求職的網友分享心得，認為AI比較適合當「履歷編輯」，而不是替自己創造經歷的「代筆者」。有人表示，自己也會請AI修改履歷，但會先提供明確限制，例如要求「不要誇大、不增加不存在的經驗」，避免生成一份看起來很厲害、卻無法回答的內容。也有不少網友忍不住吐槽，「都用AI改履歷了，怎麼會不看內容就投出去？」另有人提醒，AI不需要為履歷負責，真正站在面試現場回答問題的仍是求職者，若遇到面試官追問專案細節，真實能力才是最後關鍵。

履歷究竟是寫給誰看的？本站曾報導，一名網友過去一直以為履歷主要是提供給未來主管參考，後來才發現，許多企業在主管閱讀前，可能會先由人資進行初步篩選，部分公司也會透過系統或關鍵字條件進行履歷檢視。因此，求職者在使用AI協助整理履歷時，除了提升文字表達，也需確認內容是否符合自身經歷，避免因資訊落差影響後續求職流程。