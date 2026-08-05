工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

外交部駐英國台北代表處近日公告職缺，徵求一名行政助理，開出月薪2298英鎊（約新台幣9.9萬元，未稅），工作內容涵蓋行政庶務、人事業務、館舍維護、採購及支援駕駛等。不過，徵才公告曝光後，卻引發大批網友質疑薪資與工作內容不成比例，更有人直言，「這薪水我寧願去鼎泰豐打工」。

根據駐英代表處公布的徵才資訊，應徵者須具備中華民國國籍，同時需持有可於英國合法居留及工作的證明文件，例如英國護照或居留證，代表處不提供英國工作簽證，錄取後預計自2026年8月24日起任職。

此外，應徵資格還包括大學以上學歷、中英文流利、熟悉Windows Office文書處理，並須持有英國駕駛執照及具備當地駕駛經驗。

工作內容則包含一般行政庶務、辦公用品採購、財產設備管理、館舍及館長宿舍維護、修繕工程聯繫、接待室輪值、信件收發、支援駕駛、人事差勤管理、保險與契約更新及其他交辦事項。

待遇方面，代表處表示月薪為2298英鎊（未稅），採實體上班，每周一至周五上午9時至下午5時，中午休息1小時，錄取者須先試用3個月，並需提出英國及中華民國無犯罪紀錄證明。

不過，公告一出便在臉書引起熱議，不少網友認為，以倫敦的生活成本而言，這樣的薪資難以吸引符合資格的人才，「2298英鎊是在請實習？」、「這薪水是在搞笑？」、「在英國拿2000多鎊會變成貝克街亡靈吧」、「光是倫敦的房租就先吃掉一大半了」。

也有人質疑招聘條件過於嚴苛，「要台灣人，還要已經有英國合法工作資格，又不提供簽證，有這種條件的人為什麼要來？」、「還要求英國駕照，不如去開Uber還比較自由」。另有留言指出，工作內容幾乎是「包山包海」，「行政、人事、採購、修繕、司機全部都要做」、「這比較像一人身兼多職」。

不少人更將薪資與當地勞動市場比較，「政府帶頭低薪」、「英國最低生活工資都快追上了」、「這種薪水稅後怎麼在倫敦生活？」，還有人戲稱「我寧願去鼎泰豐打工」、「乾脆請志工，還不會被罵這麼慘」、「這薪水適合不用為生活煩惱的人」、「看到藍勾勾才知道不是詐騙」。也有部分網友提出改善建議，認為若希望吸引人才，可考慮降低學歷門檻、協助申請工作簽證，或提供租屋補助，「這樣才比較有競爭力」。

根據英國自2026年4月1日起實施的新制，21歲以上適用的法定「國家生活工資」（National Living Wage）已調升至每小時12.71英鎊（約新台幣454元）；以每周40小時、每月約160小時計算，月薪約2034英鎊（約新台幣8.7萬元）。駐英代表處開出的2298英鎊，雖高於最低工資，但換算成年薪僅約2.76萬英鎊（約新台幣118萬元），與英國全職受僱員工年薪中位數約3萬9039英鎊（約新台幣167.5萬元）相比，仍明顯低於職場水準。