遲到1分鐘被迫請1小時事假！他跟人資力爭 律師解答：已觸法

一名網友在Threads發文抱怨，因為上班遲到1分鐘，依照公司規定必須請1小時事假，讓他忍不住發問：「這件事有合理合法嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議，不少人直呼公司規定「不合法」，也有人分享自己公司類似的考勤制度。

原po隨後在留言區表示，在剛入職時也有跟人資反映過此事，但當時被搓湯圓搓掉了，這次則是直接向人資主管反映，希望可以得到合理回覆。目前是沒打算請假，等之後談完再決定。

多數留言認為，遲到短短幾分鐘就要求員工請整整1小時的假並不合理，「不合法，只能按時間比例去扣」、「遲到1分鐘只能扣1分鐘的錢」。也有人對自身公司制度提出質疑，「我們公司是遲到1分鐘，可以選請假半小時或考勤扣5分，這樣合法嗎？」、「之前公司遲到1分鐘要請半小時假，這也不合法？」

不少人也以幽默方式回應，認為既然被要求請1小時假，就應該把假請好請滿，「那就順勢給自己1小時的假」、「請1小時就直接離開公司，吃完早餐時間到再回來」、「那就1小時後再回來上班」，原po則表示：「但我人都到門口了，不想再走出去找地方打發時間。」還有人諷刺制度，「記得下班遲到1分鐘，也要請公司給加班1小時喔」。

也有網友寧可讓公司依遲到時間處理，也不願浪費自己的假，「我遲到都沒在請，就讓他曠工半小時，實在不想浪費特休或任何休假時數去補」。另有不少人批評不值得待下去，「人事應該要做點人事」、「丟離職單了啊，還慣著他喔」。

此外，還有網友透露曾遇過更嚴苛的薪資制度，公司請假扣薪方式是以固定薪資除以22天計算，再扣除全勤獎金，「讓你誤以為薪資很高，實際算下來，比廉價勞工還不如」。

「永然聯合法律事務所」曾說明，勞基法並未規定員工遲到必須請事假，遲到屬於未提供勞務的時間，雇主只能按「實際遲到分鐘數」比例扣發工資，不能強制勞工請事假或特休假，也不能以半小時或一小時為單位來多扣薪水。雖然在雙方合意下可以用請假代替，但公司不能單方面規定，否則就會觸法。