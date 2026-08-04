今年Q2重大職災死亡109人 比去年同期減21％、營造業反增4人

勞動部今公布今年第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21％，上半年整體職災死亡人數呈現下降趨勢。不過，營造業仍比去年同期增加4人。

勞動部職安署署長林毓堂指出，經統計，今年第2季製造業死亡人數24人，較去年同期減少12人，降幅明顯。不過，營造業死亡人數為58人，較去年同期增加4人，其中墜落災害仍是主要的災害類型，占營造業高達62%。

針對災害發生地區分析，以新北市19人死亡，全國最高，桃園市及高雄市14人次之；與去年同期相較，台中市減少17人、彰化縣減少6人，新北市則增加8人，高雄市增加5人。

林毓堂說，新北市、高雄市上半年職災死亡人數增加，主要集中在營造業，由於營造業約77%職災都發生在民間工程，承攬關係占近6成，公共工程已獲有效控制，因此將要求各檢查機構、地方政府在勞檢時分級管理，針對大型、高風險工程加強監督檢查，小微型工程加強輔導，提高接受教育訓練、取得台灣職安卡的比率。

勞動部表示，除強化職場減災行動計畫，新修職業安全衛生法及相關子法也已經在7月上路，將工程業主納入交付承攬責任體系，要求業主在每個工程階段負起安全衛生管理責任；並從源頭規畫設計階段消除潛在危害，降低施工風險等，期待透過源頭管理、法制精進、提高罰則、擴大公布及公私協力，督促事業單位落實職業安全衛生管理。