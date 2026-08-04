快訊

白海豚颱風周六北轉角度往南修正 不排除周五下半天發海警

社群熱議！紅葉蛋糕正式插旗台中 店租曝光「一坪只要900元」CP值高

屏東鎢業老闆遭捆綁慘死…檢警過濾近300車 揪出離職員工涉案

今年Q2重大職災死亡109人 比去年同期減21％、營造業反增4人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布今年第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21％。圖／勞動部提供
勞動部今公布今年第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21％。圖／勞動部提供

勞動部今公布今年第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21％，上半年整體職災死亡人數呈現下降趨勢。不過，營造業仍比去年同期增加4人。

勞動部職安署署長林毓堂指出，經統計，今年第2季製造業死亡人數24人，較去年同期減少12人，降幅明顯。不過，營造業死亡人數為58人，較去年同期增加4人，其中墜落災害仍是主要的災害類型，占營造業高達62%。

針對災害發生地區分析，以新北市19人死亡，全國最高，桃園市及高雄市14人次之；與去年同期相較，台中市減少17人、彰化縣減少6人，新北市則增加8人，高雄市增加5人。

林毓堂說，新北市、高雄市上半年職災死亡人數增加，主要集中在營造業，由於營造業約77%職災都發生在民間工程，承攬關係占近6成，公共工程已獲有效控制，因此將要求各檢查機構、地方政府在勞檢時分級管理，針對大型、高風險工程加強監督檢查，小微型工程加強輔導，提高接受教育訓練、取得台灣職安卡的比率。

勞動部表示，除強化職場減災行動計畫，新修職業安全衛生法及相關子法也已經在7月上路，將工程業主納入交付承攬責任體系，要求業主在每個工程階段負起安全衛生管理責任；並從源頭規畫設計階段消除潛在危害，降低施工風險等，期待透過源頭管理、法制精進、提高罰則、擴大公布及公私協力，督促事業單位落實職業安全衛生管理。

營造業 死亡 職災

延伸閱讀

重大職災死亡第2季降幅21% 整體呈現下降趨勢

解約預售屋轉戰股市？台北市第2季推案腰斬 解約量大增三成

回響／喪屍煙彈查獲數飆2.7倍、毒品量飆5倍 中市府築校園防線

去年國外旅客來台貢獻110.33億美元 日均消費較疫前減少5.5%

相關新聞

職場前輩訊息狂打1符號…他好奇「在不爽啥」？ 真相曝光全網驚呆

職場訊息中，「…」的使用習慣引發誤解，許多新人誤以為前輩不耐煩，實則是早期電腦習慣的延續。網友分享經驗後，引發熱烈共鳴，令人驚訝於語氣的變化。

今年Q2重大職災死亡109人 比去年同期減21％、營造業反增4人

勞動部今公布今年第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21％，上半年整體職災死亡人數呈現下降趨勢。不過，營造業仍比去年同期增加4人。

重大職災死亡第2季降幅21% 整體呈現下降趨勢

勞動部4日公布2026年迄第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21%，上半年整體職災死亡人數呈現下降趨勢...

不敢獨自搭機？新興職業「陪飛」掀討論 她曝成就感：把焦慮變安心

許多人喜歡出國旅遊，但也有不少人因年紀等因素無法獨自飛行，而衍生出陪伴需求。一名網友發文，分享自己投入「陪飛服務」的契機，表示正是看見市場上有許多人需要協助，才開始從事陪飛、陪旅工作，如今服務對象已涵蓋孩童、長輩、女性獨旅者等，讓不少網友稱讚：「好有意義的工作」。

小黃運將驚爆被檢舉潮！怒轟「一車一隊」綁死生計 憂遭車隊求償

民進黨台中市南屯區市議員參選人張耀中今率計程車司機開記者會指出，最近有多位司機被檢舉因違反1輛計程車只能加入1個車隊的「一車一隊」規定，而使得車隊因此被裁罰，並擔心自己會受到車隊索賠。他說，計程車司機只是為了生意而加入不同車隊，而且現在科技發達，管理早不是問題，呼籲政府應該修法改善。

勞資會議代表照過來 新北勞動教育學院免費課程熱烈招生中

企業不會開勞資會議嗎？新北市「勞動教育學院」辦理115年第2期課程，自9月起陸續開課，推出「勞資會議代表研習班」及「勞動專題演講」兩大系列課程，即日起開放報名，課程全程免費，歡迎各事業單位及對勞動議題有興趣的勞工朋友踴躍參加，共同打造和諧穩定的勞資關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。