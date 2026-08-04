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重大職災死亡第2季降幅21% 整體呈現下降趨勢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

勞動部4日公布2026年迄第2季全產業重大職業災害死亡統計，截至6月30日止，全產業重大職災死亡人數為109人，較2025年同期138人減少29人，降幅約21%，上半年整體職災死亡人數呈現下降趨勢。

勞動部指出，經統計2026年迄第2季製造業死亡人數為24人，較2025年同期36人減少12人，降幅明顯，營造業死亡人數為58人，較2025年同期增加4人，其中墜落災害仍是主要的災害類型，占營造業高達62%。

另就災害發生地區分析，2026年迄第2季新北市19人死亡，為全國最高，桃園市及高雄市14人次之；與2025年同期相較，台中市減少17人、彰化縣減少6人，而新北市則增加8人，高雄市增加5人。

勞動部表示，為有效降低工作者之職業災害風險，今年1月已啟動為期三年之「強化職場減災行動計畫」，新修「職安法」及11部相關子法亦於今年7月1日正式施行，已將工程業主納入交付承攬責任體系，其於每個工程階段皆有安全衛生管理責任。

新制要求從源頭規劃設計階段消除潛在危害，降低施工風險；強化事業單位交付承攬時，各級承攬人均應負防止職業災害之責任；以及定明特定機械操作人員、自營作業者等防災職責，期透過源頭管理、法制精進、提高罰則、擴大公布及公私協力等制度面之變革，督促事業單位落實職安管理。

勞動部強調，將持續結合各機關、公（協）會及勞動檢查機構等執行「強化職場減災行動計畫」各項重要策略，並落實推動職業安全衛生法新修條文及相關子法之各項制度，以有效降低職業災害。

職災 勞動部

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