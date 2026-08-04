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小黃運將驚爆被檢舉潮！怒轟「一車一隊」綁死生計 憂遭車隊求償

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市南屯區市議員參選人張耀中今率計程車司機開記者會呼籲放寬「一車一隊」規定。記者黃寅／攝影
民進黨台中市南屯區市議員參選人張耀中今率計程車司機開記者會呼籲放寬「一車一隊」規定。記者黃寅／攝影

民進黨台中市南屯區市議員參選人張耀中今率計程車司機開記者會指出，最近有多位司機被檢舉因違反1輛計程車只能加入1個車隊的「一車一隊」規定，而使得車隊因此被裁罰，並擔心自己會受到車隊索賠。他說，計程車司機只是為了生意而加入不同車隊，而且現在科技發達，管理早不是問題，呼籲政府應該修法改善。

計程車司機也在記者會反映，如果僅加入1個車隊，每天接獲的單十分有限，但若同時加入兩個車隊，接單量可以上升到1.5倍，兩個小時就可以接到3個單，對生意影響很大。

計程車司機說，曾遇到有乘客向平台叫車後即從手機截圖檢舉，後來車隊接到交通局的警告。去年都是警告，但今年已有車隊受罰。因為違規的是司機，他們擔心未來會受車隊求償。

司機們不平的說，他們開計程車就等於是一個小商家，市面上很多商家都可以和不同的平台合作，為何限制計程車僅能加入1個車隊。尤其近年計程車生意愈加困難，收入遞減，司機們普遍分別加入1至4個車隊，每加入1車隊還得支付5百至2千元不等的費用，可見司機們的生計並不好，政府應該協助。

與會的律師李昀丞說，透過App叫車時，每筆訂單皆有完整派遣紀錄，可明確確認派遣平台（或車隊）及責任歸屬，已不足以成為限制司機加入多車隊的理由。「計程車客運服務業申請核准經營辦法」限制司機只能與單一車隊合作，無異於喪失司機選擇平台接單之機會，涉及人民工作權、職業執行自由及契約自由，是否符合憲法比例原則及法律保留原則，已有檢討必要。何況當今科技發達，已有侵害更小、管理更精確的替代方式時，繼續維持全面禁止「一車多車隊」的規定，恐有違憲疑慮。

市府交通局說，因有司機為了接其他單而把乘客中途放下車，經調查發現該計程車同時加入多個車隊，因此依法裁罰車隊。現行規定，除了1輛計程車只能加入1個車隊，每個車隊也僅能跟1個叫車平台合作，若是車隊疏於管理，未遵守「一車一隊」規定，被查獲就會被裁罰。因為是中央的法令規定，是否放寬也會反映交通部研議。

運將 計程車司機 計程車

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