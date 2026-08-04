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職場前輩訊息狂打1符號…他好奇「在不爽啥」？ 真相曝光全網驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人在職場上都曾因「文字訊息沒有溫度」而誤會對方語氣。示意圖／AI生成
不少人在職場上都曾因「文字訊息沒有溫度」而誤會對方語氣。示意圖／AI生成

不少人在職場上都曾因「文字訊息沒有溫度」而誤會對方語氣。一名網友分享，自己剛踏入職場時，發現不少資深同事、前輩傳訊息，習慣在句尾加上「…」，害他一度以為對方是在表達無奈、不耐煩，直到後來詢問前輩後才知道，這其實只是早年使用電腦留下來的打字習慣，作用甚至和年輕人現在常用的「～」相當接近。貼文曝光後，引發不少網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，剛進公司時，只要看到主管或前輩傳訊息，句尾總會加上「…」，每次收到都忍不住猜想「只是問個問題，有必要這麼無奈嗎？」，後來鼓起勇氣詢問一位熟識的前輩，對方才解釋，「…」並不代表不耐煩，而是許多人過去使用電腦、MSN或電子郵件時養成的打字習慣，主要是讓語氣看起來比較柔和，和現在年輕人習慣加上的「～」有異曲同工之妙。

貼文一出後，不少網友都深有同感，紛紛表示「前公司50多歲的助理姐姐也是這樣，我還以為請她幫忙太為難，後來才知道就是『～』的意思」、「剛入職時一直以為自己哪裡做錯，或是問題太多讓前輩覺得煩，問了之後才發現原來只是習慣」、「一開始以為他覺得很無言，後來發現只是他的文體，瞬間豁然開朗」、「太驚訝了！看到『…』都想說幹麻這樣？我又沒怎樣」、「恍然大悟！」。

此外，也有網友笑稱「四個點就有情緒了」、「兩個點比三個點看起來更敷衍」、「大哥～開心；大哥…不爽」、「真正。不能接受。。。的是。。這個。。。。。」、「只要看到…不管對方是不是不爽，我一定會不爽」、「大概四十多歲的同事也是用這種財哥體」。

而不止標點符號，中文字的用法更是千變萬化，本站曾報導，一名網友分享在職場群組「超實用」的冷門字，只要打一個字「丨」，乍看只是一條直線，其實正式讀音為「ㄍㄨㄣˇ」。當老闆在群組裡畫大餅，或同事之間互相甩鍋時，就可以傳這個字回覆，看起來像隨手打的符號，但實際上既能表達情緒，又不至於太過明顯。

對此，不少網友都表示「成功打出來了，又學到新東西」、「笑死，真的有這字耶」、「太有趣了，還以為是標點符號」、「真的好用，對方還看不懂那個字」、「看起來像數字1，很像誤打，但其實是在偷偷罵人」、「中文字博大精深」、「然後生僻字就變常用字了」、「非常好用的知識！學到了」。

職場 主管 同事 年輕人

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