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不敢獨自搭機？新興職業「陪飛」掀討論 她曝成就感：把焦慮變安心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己投入「陪飛服務」的契機。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友分享自己投入「陪飛服務」的契機。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

許多人喜歡出國旅遊，但也有不少人因年紀等因素無法獨自飛行，而衍生出陪伴需求。一名女網友發文，分享自己投入「陪飛服務」的契機，表示正是看見市場上有許多人需要協助，才開始從事陪飛、陪旅工作，如今服務對象已涵蓋孩童、長輩、女性獨旅者等，讓不少網友稱讚：「好有意義的工作」。

一名從事「陪飛服務」的網友在Threads發文，提到很多人詢問為何要做這個職業？她透露居住美國期間，領雙薪的鄰居夫妻希望孩子在寒暑假回台灣陪伴阿公與阿嬤，但他們有自己的工作，也很擔心孩子搭飛機的安全。

於是鄰居詢問原PO，是否願意陪孩子飛回台灣，他們會支付一筆費用。原PO答應了，一路上認真陪孩子登機、轉機、吃飯與聊天，最後順利把孩子送到阿公與阿嬤的身邊。看到長輩放心時，她才發現很多人也需要值得信賴的人一起搭飛機，這也成為她投入該行業的契機。

在陪伴許多客人搭飛機後，她也確認需要該服務的人其實非常多，比如第一次出國不敢獨自搭乘飛機的人、長輩、小孩、獨旅女性、寵物等等。她慢慢察覺到自己並不只是在陪飛，「而是讓一段原本充滿焦慮的旅程，變得安心。」

此文一出，許多網友也認為陪飛服務非常有意義，是很棒的工作，「這個想法真的很溫暖，不是為了賺錢而是看到有人需要」、「好有意義的工作，感覺很有趣，會想嘗試看看」、「好貼心的服務」、「你的工作非常的有意義，未來很多人都會需要」。

有網友詢問，從事陪飛服務是否要對機場的進出流程很熟悉，並具備一定程度的英文能力？原PO給予肯定的答案，此外也提到隨機應變的能力很重要，畢竟搭飛機途中可能發生突發狀況，必須第一時間安撫客戶的情緒，「直覺」也是不可或缺的能力。

如何克服飛行恐懼呢？TikTok內容創作者Anna Paul就分享了一個技巧，稱之為「果凍理論」。她先將一張餐巾紙揉成團塞入果凍中，用以解釋乘客飛行中的情境，可以想像亂流空氣就像是果凍，餐巾紙是飛機，即使果凍（氣流）表面搖晃，但裡頭的餐巾紙（飛機）卻牢牢固定在原處，這就是在空中飛翔的樣子。意即雖然空氣的壓力無所不在，但裡頭的飛機和乘客其實比想像中安全，用不著驚慌。

搭飛機 出國旅遊

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