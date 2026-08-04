勞資會議代表照過來 新北勞動教育學院免費課程熱烈招生中

企業不會開勞資會議嗎？新北市「勞動教育學院」辦理115年第2期課程，自9月起陸續開課，推出「勞資會議代表研習班」及「勞動專題演講」兩大系列課程，即日起開放報名，課程全程免費，歡迎各事業單位及對勞動議題有興趣的勞工朋友踴躍參加，共同打造和諧穩定的勞資關係。

勞工局表示，「勞資會議代表研習班」為學員規劃循序漸進的課程內容，分為「初階班」、「進階班」及「精進班」三大班別。「初階班」以勞動法令及勞資會議相關制度為核心，協助學員建立完整基礎觀念；「進階班」則從勞方及資方不同立場切入，深入探討勞資互動及常見實務議題；「精進班」透過案例研討、情境演練及勞資會議模擬，培養學員協商溝通與問題處理能力，提升實務應用技巧。

除研習班外，本期亦規劃4場「勞動專題演講」，聚焦現今職場最受關注的勞動議題，包括「職業災害常見爭議及實務案例解析」、「職安法霸凌專章解析－企業防治義務與申訴處理實務」、「勞動基準法常見違法案例及相關爭議解析」及「職場性騷擾與霸凌的行政管制」等主題，並邀請曾翔律師、沈以軒律師、蔡晴羽律師及新北市勞工局副局長胡華泰等勞動法領域專家擔任講座，透過法令解析與案例分享，協助學員掌握最新法制趨勢及實務運作重點。

希望藉由多元且系統化的課程安排，提升對勞動法令的認識，增進勞資雙方溝通能力，進而建立互信合作的勞資關係。課程即日起受理報名，歡迎有興趣的民眾至「新北勞動雲－勞動教育平台」完成線上報名，或洽詢（02）2298-3639分機110邱小姐。