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老闆要求下月自願離職！他討資遣費竟遭威脅「叫業界封殺你」
有一名網友在Dcard論壇上發文，表示遭遇老闆威脅，要求其自願離職，否則將面臨業界封殺。該網友稱，這是他畢業後的第一份工作，已經任職兩年。然而，老闆突然要求他在下個月底前離職，並拒絕開具非自願離職證明。
原PO表示，老闆希望避免勞資糾紛，以免影響公司承接政府機關案件的聲譽，並威脅若不配合將封殺其在業界的發展。此事引發網友關注，多數人對老闆的行為表示不滿，建議原PO向勞工局檢舉恐嚇行為。
許多網友指出，真正有實力的公司不會害怕開具非自願離職證明，且勞工局通常偏袒勞方，建議該網友保留證據並申請勞資爭議調解。有網友表示：「遇到這種情況，千萬不要簽署任何自願離職文件，應積極蒐集證據並向勞工局申訴。」
勞動部提醒，若遭遇類似情況，應拒絕簽署自願離職書，保留對話紀錄、錄音等證據，並立刻向工作所在地勞工局提起勞資爭議調解，以維護自身權益。即使公司不願配合，也可根據調解紀錄申請失業給付。
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