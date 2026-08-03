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緩缺工助熟齡就業 「5050就業網絡合作計畫」今開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝
緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝

缺工難解，因應台灣邁入超高齡社會勞動部整合在地資源，連結教育部、衛福部等八大部會擴大中高齡者及高齡者就業服務量能，推出「5050就業網絡合作計畫」，今日起至10月20日受理申請。

勞動部雲嘉南分署說，「5050就業網絡合作計畫」自前年推動以來至今， 雲嘉南分署補助單位逐年增加，從14家增加至19家合作單位執行計畫，串聯社區照顧關懷據點、社區大學及綠色照顧站等資源，依據地方特色及中高齡者需求，辦理職涯諮詢、職場體驗、就業促進講座及退休再就業準備課程等多元服務。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡及高齡人才擁有豐富工作經驗、專業技能及穩定的工作態度，是企業不可或缺的重要人力資本。「5050就業網絡合作計畫」不僅提供多元就業支持，更透過建立跨領域合作平台，整合政府及民間資源，共同打造友善職場。

他指出，符合「5050就業網絡合作計畫」申請資格單位，可向雲嘉南分署轄下各就業中心出申請，或洽詢雲嘉南分署（06）6985945分機1199；有關計畫詳情及申請文件，請至「45+就業資源網」https://45plus.wda.gov.tw/查詢。

緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝
緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝

緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝
緩缺工助熟齡就業 ，勞動部「5050就業網絡合作計畫」今起受理申請。記者謝進盛／翻攝

缺工 勞動部 衛福部 聘用中高齡 超高齡社會

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