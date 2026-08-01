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雇主拒幫員工申報自提退休金 八月起加徵滯納金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

雇主注意。8月起，雇主不得拒絕替勞工申報、收取自願提繳退休金，違者最高將加徵1倍的滯納金

適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的6%退休金外，勞工也可依自身財務狀況在每月工資6%範圍內自願另行提繳退休金。勞工可以口頭或書面向雇主表達自提意願，由雇主負責向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自願提繳金額繳納至勞保局。

然而，勞動部指出，過去實務上發現，少部分事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳的退休金，但卻無相關罰則督促雇主。

因此，勞動部3月已修正「勞工退休金條例施行細則」部分條文，明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳的退休金，違反者，8月起就會處罰加徵滯納金。

勞工如遭拒絕，可自行填具「在職勞工及受委任工作者自行申報自願提繳退休金申請書」，逕向勞保局辦理開始自願提繳退休金手續。但自提金額仍由雇主每月向勞工收取後繳納至勞保局。

勞動部提醒，8月1日起，若雇主拒絕替勞工申報，經勞保局開單通知後，若雇主仍未於期限內繳納，將按應繳金額每日加徵3％滯納金，最高加徵至應繳金額1倍為止。

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