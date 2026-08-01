午休2小時該怎麼過？她改做3件事「下班更自由」！全網羨慕

每天上班的午休時間，你會怎麼利用呢？一名女網友分享，自己原本習慣吃完飯小睡片刻，後來發現趴睡容易脹氣，加上中午天氣炎熱、不想外出閒晃，便開始規劃午休行程，如今會利用空檔按摩、做美甲，甚至採買生活用品，讓下班後能多出更多私人時間。

這名女網友在Dcard以「午休兩小時大家都在幹嘛？我去按摩腿、做美甲」為題，指出公司提供2小時午休，剛開始覺得時間相當充裕，想著吃飽後可以休息一下，但實際執行後發現午睡並不適合自己，因此開始尋找公司附近能利用時間完成的事情。

這名女網友進一步說明，平時因長時間坐在辦公室，腿部常常會水腫，會趁午休花約半小時到附近SPA店按摩放鬆。若提前預約成功，也會安排做單色美甲，如此一來下班後就不用再額外抽時間處理。此外，她也會利用午休到賣場購買洗髮精、衛生紙等日用品，把平時瑣碎雜事提前完成，晚上反而能留下更多自由時間。

貼文一出後，不少網友都表示「居然還可以做美甲，你好會利用時間，我中午只會去樓下買咖啡而已」、「我們公司只有一小時，吃完飯滑一下手機就沒了，羨慕妳還有閒暇時間可以做這些事」、「我希望能至少有半小時吃飯，現實是最多10分鐘就要感恩」、「午休一個半小時，感覺比較有休息到，一小時吃飯滑手機，半小時瞇一下」、「好奇這樣下午不會很累嗎？我以前也很愛趁午休做別的事，結果下半天更累」。

你願意縮短午休時間，換來更早的下班時間嗎？本站曾報導，一名女網友分享，假設公司的午休時間，從1小時改成30分鐘，本來5點下班，就能變成4點半下班，這樣大家會同意嗎？

對此，不少網友都點頭同意，紛紛表示「休息時間很多是用來剝削員工的，有的午休2至2.5小時，根本浪費時間」、「同意，因為工作關係很多時候真的只休息半小時」、「完全同意，不想浪費時間在公司午休」、「超願意，很不愛午休1.5小時，浪費時間在公司」、「真的可以，等於壓縮了待命時間還提早下班，而且4點半就走等於錯開下班尖峰時間」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「不行，我需要好好吃個飯、睡個午覺，這是職業婦女上班唯一的屬於自己的休息時間，所以不能縮短」、「重點真的能準時下班嗎？如果不行，擺明拗半小時啊」、「含吃飯只有半小時，長期下來會累積很多無形的精神壓力」、「這可能會有違反勞基法每工作4小時要給30分鐘休息時間的疑慮，休息時間也需要支付工資」。