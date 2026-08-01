一天狂投30份履歷卻收無聲卡！她多年後醒悟曝「成功關鍵」：比亂槍打鳥更有效

畢業季與轉職潮到來，不少求職者忙著修改履歷、尋找職缺，希望能盡快找到理想工作。一名女網友分享，剛畢業時曾每天狂投數十份履歷，原以為增加投遞數量就能提高錄取機率，沒想到最後卻幾乎沒有收到面試邀請，讓她多年後回頭看才發現，當初的方法其實效率不高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「一天投30封履歷不代表比較容易找到工作」為題，指出自己剛踏入職場時，只要看到職缺條件符合七、八成，就會直接投遞履歷，甚至一天寄出30封，卻沒有花時間了解公司背景、職務內容或團隊文化。直到累積工作經驗後，才發現比起大量投遞，不如先鎖定真正有興趣的企業，再透過人脈、社群或業界資訊深入了解，讓自己在投遞前做好準備。

這名女網友強調，認識業界人士並不代表一定能獲得錄取，最終仍要靠自身能力，但相較於盲目投遞，提前研究公司需求、調整履歷內容，並了解職位實際工作情況，更有機會讓履歷被看見。提醒大家求職並不是單純比誰投出的履歷數量多，而是找到適合自己的職缺，用更精準的方式展現能力，才是提高成功率的關鍵。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「有這種體悟是對的，不宜一份履歷打天下」、「多投履歷本身沒有錯，但一定要先理解產業別、企業職缺、工作項目等內容，並依據相關內容微調履歷後寄出」、「我都會建議先寫履歷母版，畢竟學經歷、基本資訊就那些，唯一需要微調地方就是自我介紹與細節陳列」、「真的需要客製化，針對不同職位類型備不同履歷，不要無腦海投」、「如果履歷甚至沒更新，只是重複投，錄取機率也不會變大」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「實際上沒幾個新鮮人是早就決定好要哪家公司、什麼職位」、「跟白紙一樣的履歷，我是想不太出來要怎麼客製化啦」。

事實上，要成功拿到一份offer，面試是相當重要的環節。本站曾報導，一名男網友分享，自己會協助主管進行新人面試，過程中發現不少求職者履歷條件亮眼，卻在短短幾分鐘內被淘汰，原因並非能力不足，而是面談時使用了一些容易降低自信感的說法。像是面試時若回答「我會盡力」，雖然看似謙虛，卻可能讓面試官感受到求職者缺乏信心，建議改成說明自己會如何運用過去經驗完成工作。另外，像「我只是負責一小部分」等說法，也可能讓原本參與過的成果被弱化，實際負責什麼內容，就應該清楚表達。至於「我覺得」、「應該」、「可能」等頻繁使用的詞彙，也容易讓人留下不夠確定的印象。

對此，不少網友都表示「第一份工作6年裸辭，之後開始第一次面試時沒什麼面試經驗，對方部門也不太了解，最後對方問有沒有問題時我說沒有，對方語重心長的建議我，一定要準備問題，哪怕只有一個也行」、「主管問我有沒有問題，我就問：什麼時候收到offer？主管就笑了，說兩個禮拜」、「一個有料但不知道面試技巧的人，往往會輸給一個懂面試技巧的草包」、「其實面試官程度差也一堆」、「只要講話不要太北爛，或是開那種芭樂薪水或條件，會要你就是會要你，不會要就是不會要」。