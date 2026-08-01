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履歷超漂亮卻仍被淘汰！面試官曝3說法超扣分：表現大打折扣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，協助主管面試新人時發現，不少履歷亮眼的求職者，卻因面談時幾句缺乏自信的發言，短短幾分鐘就遭淘汰。示意圖／AI生成
一名男網友表示，協助主管面試新人時發現，不少履歷亮眼的求職者，卻因面談時幾句缺乏自信的發言，短短幾分鐘就遭淘汰。示意圖／AI生成

一名男網友分享，自己偶爾會協助主管進行新人面試，過程中發現不少求職履歷條件亮眼，卻在短短幾分鐘內被淘汰，原因並非能力不足，而是面談時使用了一些容易降低自信感的說法。他也坦言，自己剛踏入職場時，同樣曾因不經意的用語，讓自身表現大打折扣，因此整理出幾個面試時應避免的地雷。

這名男網友在Dcard以「面試很多人其實輸在這幾句口頭禪」為題，指出面試時若回答「我會盡力」，雖然看似謙虛，卻可能讓面試官感受到求職者缺乏信心，建議改成說明自己會如何運用過去經驗完成工作。另外，像「我只是負責一小部分」等說法，也可能讓原本參與過的成果被弱化，實際負責什麼內容，就應該清楚表達。至於「我覺得」、「應該」、「可能」等頻繁使用的詞彙，也容易讓人留下不夠確定的印象。

他提醒，面試最後若被問「有沒有問題想了解」，不要直接回答「沒有」，因為這也是求職者了解公司與職務內容的重要機會，可以詢問新人前三個月的工作重點、團隊合作方式等，展現對職務的投入程度。他強調，面試並不是要過度包裝自己，而是要把自身經歷清楚呈現，即使遇到不熟悉的領域，也能說明自己的學習方式與規劃。企業真正尋找的，並非什麼都會的人，而是具備學習能力、能有效溝通的人才。

貼文一出後，不少網友都表示「第一份工作6年裸辭，之後開始第一次面試時沒什麼面試經驗，對方部門也不太了解，最後對方問有沒有問題時我說沒有，對方語重心長的建議我，一定要準備問題，哪怕只有一個也行」、「主管問我有沒有問題，我就問：什麼時候收到offer？主管就笑了，說兩個禮拜」、「一個有料但不知道面試技巧的人，往往會輸給一個懂面試技巧的草包」、「其實面試官程度差也一堆」、「只要講話不要太北爛，或是開那種芭樂薪水或條件，會要你就是會要你，不會要就是不會要」。

面試結束後，若未收到錄取通知，你會想知道原因嗎？本站曾報導，一名網友分享，近期面試一家公司，整個過程相當順利，面試官態度也很親切，但最後仍收到未錄取通知。她相當猶豫是否該主動回信，詢問落選原因，希望從回饋中找出不足，作為未來求職的參考。

對此，不少網友都表示「我覺得原因應該也都是隨便講，不太可能講實話，就像你要離職原因也都是隨便講，因為已經不重要了」、「不需要，自己檢視即可」、「我會問，人資不一定會認真回答，有的甚至已讀不回」、「有時候你沒有錄取不是你不好，有比你同批的競爭者裡有更優秀的，就選另一位了」、「問過沒用，無聲卡比較多，除非打電話但太直接沒試過」。

履歷 面試 主管 求職

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