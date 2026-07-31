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一鍵按下去！懷孕歧視、未給加班費雇主現形 勞動部系統增20違法樣態

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增20項重點違法樣態專區，勞動違反資訊快速查。示意圖／AI生成
「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增20項重點違法樣態專區，勞動違反資訊快速查。示意圖／AI生成

為了讓民眾查詢違法企業更直觀、更方便，勞動部的「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」今起新增重點違法樣態專區，羅列20項重點違法樣態，諸如違反最低工資、懷孕歧視、拒絕育嬰留職停薪、未依法給加班費、退休金等雇主，相較於過往用勞動法令分類，更便於民眾查詢。

勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，透過公布違反勞動法令事業單位（雇主）的資訊，督促雇主履行勞動法律義務，並增進勞工及社會大眾知權益。

勞動部條平司司長黃琦雅說，勞動部持續滾動精進查詢系統，增列的違法樣態專區，呈現工資、工時、資遣、退休、友善性別職場、職災保險、重大職災與不當勞動行為等20項民眾關心違法行為，供民眾查詢。除此，黃琦雅說，列在查詢系統上的違法雇主將沒有下架期限。

除此，黃琦雅說，去年起持續與各縣市勞工行政主管機關溝通，要求地方政府應確保資訊公開及時效性，經確認違法處分的事業單位，原處分機關「至少每1個月上傳1次」，且應即時於次月15日前公布；而經公告在查詢系統上的違法名單，除經行政救濟程序撤銷處分正當理由，不會有下架期限，盼達實質嚇阻效果。

黃琦雅對事業單位喊話，勞動檢查、行政裁罰都只是督促企業的手段，絕非最終目的；勞動部每年皆有辦理相關宣導、座談，協助企業提升勞動法遵能力，建立完善的勞動環境。

事業單位或民眾欲查詢已被公告裁罰的違法事業單位資訊，可至「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」（https://announcement.mol.gov.tw/）。

「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增20項重點違法樣態專區，勞動違反資訊快速查。圖／勞動部提供
「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增20項重點違法樣態專區，勞動違反資訊快速查。圖／勞動部提供

勞動部 雇主 懷孕

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