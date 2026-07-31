暑假打工好雷！小七、全家違法又上榜 勞動部：加盟店列輔導重點

年輕學子利用暑假打工賺零用錢，卻可能不小心踩雷。勞動部今公布114年度工讀生與部分工時勞工專案檢查結果指，違法率25.11%，比前一年的24.89%微升，其中105家更是連續兩年違規的累犯，不守勞動法令的老面孔，仍是餐飲、連鎖超商、飲料店。勞動部次長李健鴻說，加盟店違法比例顯著，勞動部將要求企業總部，加強輔導旗下加盟店。

勞動部職安署署長林毓堂表示，去年的專案勞檢，以常僱用工讀生及部分工時勞工的業別為查核對象，並優先納入前一年度違法的事業單位、大專院校周邊經常僱用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者直營據點、建教合作及產學合作機構。

他指出，本次專案檢查1852家事業單位，其中465家違反勞動法令，違法率達25.11%，共435家遭裁處行政罰鍰，裁罰金額總計1581萬元。

林毓堂進一步說，違法情形集中在工資、工時管理，前三大違法態樣分別是假日上班沒給加倍工資，134件、占21%；未依法安排例假及休息日，127件、占20%；沒給足休息日上班該有的加班費，123件、占19%。此外，工資未全額給付38件、未逐日記載出勤至分鐘32件，更有僱用未滿15歲者工作及使童工夜間工作等重大違規案件。

林毓堂表示，從違規行業來看，以餐館業占53%最多，第二名是連鎖便利商店10%、第三名飲料店8%，其餘則為加油站、零售業、製造業、批發業等。

攤開違規事業單位名單，不乏知名連鎖品牌上市櫃企業及國公營事業，如統一超商、全家便利商店、台塑石油、85度C、拿坡里披薩、梁社漢排骨。其中，統一超商違規的31家、全家便利商店12家、台灣中油26家，全是加盟店。

相較於113年專案違法率24.89%，114年違法率25.11％微幅提高，且每年違法樣態、行業幾乎一樣，113年被抓到違規的事業單位，114年更仍有105家事業單位再犯，等於約四分之一都是累犯。李健鴻強調，加盟店將是接下來的輔導目標。

李健鴻表示，去年勞檢結果發現，加盟店的違法比例較過往高，公營跟國營事業加盟店也上榜，勞動部將從企業集團下手，要求總部輔導旗下的加盟店提高法遵認知與能力。