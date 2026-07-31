部分工時勞檢435家業者不合格 勞動部開罰1,581萬元

勞動部表示，114年度「工讀生及部分工時勞工勞動條件專案檢查」，由各執行單位就較常僱用工讀生及部分工時勞工之業別選列查核對象，並優先納入前一年度查有違法紀錄之事業單位，以及大專院校周邊經常僱用學生族群之事業單位、大型或連鎖業者直營據點、建教合作及產學合作機構。

此次專案共檢查1,852家事業單位，其中465家違反勞動法令，違法率達25.11%，共有435家遭裁處行政罰鍰，裁罰金額合計約1,581萬元，相較113年本專案違法率24.89%，尚屬持平，顯示仍需持續關注與進行查核。

勞動部提醒，工讀生無論是暑期打工、兼職或部分工時工作，都依法享有與一般勞工相同的勞動權益，雇主不得因其學生身分而降低勞動條件，應依法給付工資、合理安排工時，並提供友善的工作環境。最低工資是保障勞工的基本生活，雇主要特別注意發給工讀生工資時，不得低於最低工資的數額。

假日工資、休假及工時違規最常見。分析此次檢查結果，違反情形主要集中在工資及工時管理，前三大違法態樣分別為：未依法加倍發給假日出勤工資：134件，占21%。

未依法安排例假及休息日：127件，占20%。

未依法給付休息日出勤工資：123件，占19%。

此外，也查有工資未全額給付38件、未逐日記載出勤至分鐘32件，更有僱用未滿15歲者工作及使童工夜間工作等重大違規案件。勞動部強調，不論違規情節大小，都將依法查處，維護青年學子基本勞動權益。

餐飲、便利商店及飲料店違規比例最高。從違規行業來看，以餐館業占53%最多，其次依序為連鎖便利商店、飲料店、加油站、零售業及製造業，顯示該等行業為青少年暑期工讀較集中的產業，也是勞動檢查重點。

勞動部指出，此次違規名單中，也包含部分知名連鎖品牌、上市櫃企業及國公營事業（含加盟店）。企業規模大小、是否為知名品牌，都不是遵守勞動法令的例外，各企業及加盟體系應善盡管理責任，落實工資、工時及休假制度，避免違法受罰，也維護企業形象。

勞動部持續加強查核，守護青年安心打工。勞動部將持續透過宣導、輔導及專案勞動檢查督促雇主遵守勞動法令，打造合法、友善的工讀環境，對於查有違規紀錄之事業單位，亦將持續列管實施專案檢查，至確實改正為止。

此外，勞動部將主動聯繫違法之國公營事業及連鎖加盟相關團體，要求總部強化加盟業者勞動法令教育訓練及法遵管理機制，如有需要亦可協助培訓加盟體系種子人員，提升其法令知能，共同保障工讀生勞動權益。

勞動部也提醒青少年朋友，若遇有工資、工時、休假等勞動權益受損情形，可向地方勞工主管機關、勞動檢查機構提出申訴，或撥打勞動部「勞工諮詢申訴專線」尋求協助，維護自身合法權益。