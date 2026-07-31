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苦等半年！她接獲好市多面試通知卻忍痛放棄 過來人曝甘苦談

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多的薪資福利優渥，是不少人期盼進入的夢幻企業之一。 聯合報系資料照
好市多的薪資福利優渥，是不少人期盼進入的夢幻企業之一。 聯合報系資料照

不論是社會新鮮人還是想轉換跑道的求職者，都會想找一間薪資、福利、制度等條件都很好的企業進入。有一名女網友半年前應徵美式賣場好市多的工作，但直到最近才接獲面試通知，只不過她早已有工作，因此只能忍痛放棄面試機會，也讓她相當惋惜。

這名女網友在Threads發文表示，好市多是她的夢想企業，因此早早就投履歷應徵，但等了超過半年才接獲面試通知，而如今自己已經找到穩定的工作，只能婉拒面試，也讓她哀怨地大嘆「心好痛」。

貼文引起不少討論，有網友安慰說，「那就當作面試沒錄取，是不是就不會心痛了」、「沒進來才不打破夢想形象」、「找到自己喜歡的工作也很好」、「就算面試過也只是三個月季節性而已，還要看後續部門需不需要補人，所以別太在意」、「面試也不等於錄取，別想太多」。

還有人建議再接再厲，「不用婉拒啊！去面試看看又不會有損失，如果沒有上，那妳就繼續這份工作；如果有錄取，妳衡量兩邊的工作哪個妳比較喜歡，選一個就好」、「每年5月跟9月各招募一次，可以這個時間點再去投履歷」、「有機會去面試就去面試，錄取了再考慮其他的」、「之後要換工作再去試看看就好」。

有曾經在好市多工作過的網友表示，員工都各自忙碌，鮮少有交集，休息時間也是主管叫你休息才休息，雖然時薪不錯，但沒有特別吸引人的地方，大家都忙得像機器人沒有任何互動，因此當時被詢問是否要留下來繼續工作，他則拒絕。

另一人則透露曾在好市多上的班別不固定，大多是凌晨班，菜鳥時期還要去補貨、支援其他部門，補得太慢還會被主管念爆，讓自認抗壓性很夠的他最後也受不了走人。不過他也表示，待過好市多其實很像在練不管是耐心還是沉穩，加上做事速度或者你對事情的應對，其實對未來都會有幫助。

面試 好市多 求職 履歷 薪資

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