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雇主注意！勞動部查詢系統 新增20項重點違法樣態

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照片
勞工示意圖。聯合報系資料照片

為使民眾更快速查詢違反不同勞動法令之事業單位，勞動部31日起於「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」新增【重點違法樣態專區】，將民眾關注的違法態樣分區呈現，共有20項重點違法樣態，包含違反最低工資、違法懷孕歧視、拒絕育嬰留停、未依法給付加班費等，便於民眾查詢。

勞動部自106年12月29日建置「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，透過公布彙整違反勞動法令事業單位（雇主）之資訊，除了處罰雇主違法行為外，透過資訊公開達到督促履行勞動法律義務，並增進勞工及社會大眾知權益。

勞動部對於該系統持續滾動精進，此次將民眾陳情關注的違法情事，透過系統優化呈現工資、工時、資遣、退休、友善性別職場、職災保險、重大職災與不當勞動行為等20項專區，供民眾查詢。

勞動部補充，自114年起持續與各縣市勞工行政主管機關溝通，要求地方政府應確保資訊公開及時效性，經確認違法處分之事業單位，原處分機關「至少每1個月上傳1次」，且應即時於次月15日前公布。

經公告於勞動部《違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統》之違法名單，一經上架，除經行政救濟程序撤銷處分正當理由外，「應持續公布，並無下架期限」，以達到實質嚇阻事業單位效果。

勞動部呼籲，對事業單位實施勞動檢查與行政裁罰僅是督促企業合規的手段，絕非最終目的；勞動部每年皆有辦理相關宣導、座談，協助企業提升勞動法遵能力，建立完善的勞動環境。

勞動部 雇主 最低工資

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