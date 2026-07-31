長榮航生理假規定違反性工法 桃空職工籲修正

長榮航空空服員請生理假超過3日，將取消其當月「保障飛時60小時」適用資格，空服員工會今天說，此規定已經勞動部訴願認定違反性別平等工作法，籲立刻修正保障飛時核發基準。

桃園市空服員職業工會今天發表聲明稿指出，空服員薪資結構並不穩定，約三分之一薪資是依據飛行時數計算津貼，因此空服員和一般受僱者不同，申請特別休假等有薪休假或因航空公司排班問題，都可能發生空服員被變相減薪狀況，所以許多航空公司均會和空服員約定每月保障飛行時數，確保空服員的薪資結構穩定性。

工會表示，長榮航空108年公布保障飛時60小時核發基準，空服員因請公傷假、產假、婚假、喪假、特別休假、會務假、有給天災假、年度前3日生理假等假別時，導致實際飛時少於60小時，仍可請領保障飛時60小時津貼，但疫情或戰爭等導致航空公司經濟影響重大期間不適用。

工會表示，空服員月平均飛時通常為75至80小時，因此實際飛時少於60小時比例極少，但工會和長榮航空對每年度前3日生理假的適用情況見解不一，長榮航空主張每年度請超過4日生理假就不適用保障飛時，工會則主張空服員因請生理假導致需要適用保障飛時的情形，每年度超過第4次才不適用保障飛時。

工會表示，工會理事詹捷宇114年間向桃園市政府申訴，因申請生理假而被長榮航空取消保障飛時適用資格是不利對待，桃園市政府經調查後，認定長榮航空違反性別平等工作法，也開罰最高罰鍰新台幣30萬元，長榮航空不服桃園市政府處分，仍拒絕修正規範並返還受害空服員薪資，因此又向勞動部訴願。

工會表示，勞動部日前已作成訴願決定書，認定長榮航空因空服員請生理假超過3日，取消其當月「保障飛時60小時」的適用資格，是對空服員請生理假的不利處分，已違反性別平等工作法，而訴願決定書更明指，112年至114年間，因請生理假而受害的空服員高達575人次，受害人數眾多，長榮航空應受責難程度重大。

工會籲，長榮航空應立即修正保障飛時核發基準，將女性受僱者年度總計12日生理假，全部納入保障飛時適用假別，並返還受害空服員的差額薪資，落實性別平權。