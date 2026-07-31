職安署攜手民間防職災 打造勞工保護網

勞動部職安署31日舉辦「職業災害預防及職災勞工重建計畫案成果發表暨研習會」，邀請數家受補助單位分享研究成果，並廣邀勞工、雇主團體、醫療院所、學術機構及地方政府代表共同參與，期盼透過跨領域交流凝聚共識，以作為未來政策精進的重要參考，全面提升職災害預防成效。

職安署表示，自111年5月《勞工職業災害保險及保護法》施行以來，政府持續透過補助機制，支持民間團體、醫療院所及學術研究機構投入職業災害預防、職業傷病研究及職災勞工重返職場等工作，政策推動成果已逐步展現。

以補助全國性工會團體辦理職災預防及重建宣導活動為例，參與單位數及辦理活動場次數已由112年之17家、90場次，成長至115年之30家、147場次；相關研究計畫亦由112年之8案增加至115年之15案，充分展現國內產官學界共同守護勞工安全健康的豐碩成果。

此次成果發表聚焦三大核心主題，由各受補助單位展現跨專業團隊合作的具體實績：

一、科技防護與健康監測：發表將穿戴式科技應用於健康照護與職業危害預防之最新技術，輔助第一線勞工進行健康監測。

二、職災勞工復健與復工探討：探討職能復健與復工支持機制，協助受傷勞工克服職場障礙，建立順暢的復工管道。

三、職災勞工個案深度關懷：針對燒燙傷及脊髓損傷等重大職災勞工，整合醫療、職能復健、社會支持與科技應用，協助其重返職場並恢復日常生活能力。

職安署提醒，116年度補助計畫案已開始受理申請，凡有意辦理職業災害預防、職業傷病診療或職災勞工重返職場等研究、宣導或相關服務事項之各勞工團體、雇主團體、醫療機構、學術及研究機構等，均可於115年8月31日前向職安署提出申請。