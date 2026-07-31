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父親不快樂！近27%職場男性「天天想辭職」、月收10萬才敢生

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
養家與職場的雙重壓力，讓不少職場男性們喘不過氣。圖／AI生成
養家與職場的雙重壓力，讓不少職場男性們喘不過氣。圖／AI生成

父親節將至，但養家與職場的雙重壓力，恐讓職場男性們喘不過氣。1111人力銀行今（31）日發布「2026職場男性壓力」調查指出，超過七成職場男性長期承受高度壓力，近八成最近曾萌生離職念頭，甚至有26.9%幾乎天天想辭職；且認為家庭月收至少要十萬元左右，才敢生養小孩。

調查顯示，36%受訪男性表示最近一年「壓力很大、常感疲憊」，18.3%偶爾感到喘不過氣，另有16.8%自認已接近壓力臨界點。進一步詢問壓力來源，以收入不足占70.7%最高，其次為工作壓力62.6%，通膨及物價上漲則占40.4%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，男性傳統上仍被期待扮演家庭主要經濟支柱，當薪資成長追不上房價、物價及生活成本，財務壓力也會率先浮現。調查中，84.1%男性擔心未來經濟狀況，其中44.8%表示「非常擔心」；另有60.3%認為目前收入不足以支應生活所需，反映多數男性對財務安全缺乏信心。

經濟壓力也向職場蔓延。調查指出，82.2%男性認為工作壓力已影響生活品質，其中25.1%幾乎每天受到影響；另有78.1%最近曾想過離職，其中30%經常萌生離職念頭，26.9%甚至幾乎天天想辭職，顯示工作倦怠問題日益普遍。

曾仲葳分析，男性過去較習慣自行承受壓力，不願主動求助，往往等到工作與生活失衡、身心健康亮起紅燈，才開始考慮離職。企業若要穩定人力，除了重新檢視工作量分配，也應建立合理薪酬、彈性工時及心理健康支持制度。

壓力也正在墊高婚育門檻。調查顯示，68.8%男性認為目前經濟環境已影響結婚意願，74.5%認為影響生育計畫；受訪者平均認為，家庭月收入至少須達9萬8,691元，才敢生養一名孩子，且超過三成六認為須達10萬元以上。

值得注意的是，94.8%男性支持伴侶外出工作、共同分擔家計，顯示雙薪家庭已成普遍接受的家庭模式。至於企業如何協助減壓，46.8%受訪者認為提高薪資福利最有效，其次包括改善主管管理方式、提供彈性工時或遠距工作，以及補足人力。

該調查針對上班族男性會員，調查時間2026年7月11日到7月27日，有效樣本數1,081份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分比。

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