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畢業後哪些事該先做？前輩曝最佳職涯規劃：少走很多冤枉路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問「哪些事情最好剛畢業就開始做？」。 示意圖／AI生成
一名網友詢問「哪些事情最好剛畢業就開始做？」。 示意圖／AI生成

畢業季來臨，不少社會新鮮人正準備踏入職場。一名網友發文，詢問「有哪些事情希望自己剛畢業就開始做？」引起熱議。不少網友提到履歷經營與投資理財，還有過來人提醒不要太急著進入公司工作，建議多面試幾間公司再做決定，避免走冤枉路。

一名調香師在Threads發文，表示近期被學弟妹詢問畢業後有哪些事應該早點做、或應該知道的事情。他本身已經出社會5年了，面對這個問題沒有什麼頭緒，於是請教網友們的意見。

此文一出，有一位網友指出，剛畢業時不要太急著進入公司上班，建議多面試幾間再決定。如果在面試時發現人資或面試官有點奇怪，「請相信自己的直覺」，通常這種情況是屎缺或爛公司的機率很大，寧願挑正常人做的，也不要選最高薪但奇怪的工作，如果進公司後才發現怪怪的也沒關係，三個月內離開就好了，否則只是在浪費青春。

該網友進一步強調，每隔一段時間就要更新自己的履歷，在更新的過程中，就能強迫自己思考目前的狀況在市場上有無競爭力，並確定自己的價值，如果能做到，就比較不容易受到職場PUA，也能夠更有目標地增進自己的實力。

此外，太穩定的工作其實也沒有想像中美好，反而更像是「溫水煮青蛙」，過於固定的工作內容會讓人逐漸失去競爭力，如果又剛好遇到公司裁員，就會發現很難跟現今的市場接軌，需要經歷一大段整備期。但如果平時有更新履歷、檢視自己的習慣，即使公司裁掉你也不會感到慌張，特別是想升遷或跳槽的話，透過上述方法能少走很多彎路。

還有網友提及剛畢業時的理財策略，首先建議存3到6個月的緊急預備金；每個月用20%的薪水投資如0050或006208等市值型ETF，並且將股息再投入，才會出現複利奇蹟；另外建議留一筆錢上關於認知、健康或心靈的課程，以及固定的娛樂費用，想要買什麼哄自己開心都可以。

求職方面，網友們建議職場新人「多嘗試、多挑戰」，不要讓自己過得太舒服，更不要長期待在有毒的環境，雖然歷經磨練當下會覺得很絕望，但只要成功跨越那道關卡，就會發現這段經歷並沒有什麼大不了，既增強了自身能力，又能獲得寶貴經驗。

yes123求職網日前發布「企業評價網路世代求職者調查」，調查指出企業平均要面試約18.1位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才。發言人楊宗斌建議，履歷自傳內容部分要「親力親為」，避免套用制式範本，或使用「生成式AI」輔助撰寫；同時強調個人特色，並以小故事、舉實例方式，說明自己的工作態度值得信賴。

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