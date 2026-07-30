「父職紅利」成留才關鍵！主管支持育兒 男性敬業度提升高於女性

國泰金控、台灣默克集團、中山管理教育基金會、中華仁親社區關懷協會及得人資源整合公司今舉行「2026企業永續｜友善家庭實戰年會」，面對少子化、缺工與家庭照顧壓力升高，該如何建立職場支持，得人研究發現，企業的友善家庭措施，固然能提升員工幸福感和組織承諾感，但主管支持的關聯性更高；研究也指出，在獲得等同的主管支持下，男性的敬業度、組織承諾提升幅度高於女性33%。

首屆友善家庭實戰年會以「人才保衛戰：啟動『父職紅利』的隱形槓桿」為題，吸引近400位政府、學界及企業代表參與，從政策、研究與管理案例，討論家庭支持如何轉化為企業留才策略。

副總統蕭美琴致詞表示，友善家庭職場議題，關係到國人身心健康、人口政策、勞動力結構及企業競爭力，台灣能成為全球供應鏈中值得信賴的夥伴，仰賴勤奮、靈活且具責任感的人才，而這些人才也可能同時身兼父職或母職，需要更具韌性的家庭與職場支持。她強調，育兒責任不能只落在父母身上，也需要企業、社會與政府共同承擔。

台大社工系教授王麗容與得人自2020年起的研究發現，工作與家庭衝突對員工幸福感的影響沒有性別差異；2023年擴大研究更發現，相較於獎金、休假或彈性工時，「主管支持」對提升幸福感與組織承諾的效果更為明顯。

得人創辦人蔡淯鈴指出，企業做的任何友善家庭措施都能提升員工幸福感和組織承諾感，但研究發現，主管支持對於員工幸福感和組織承諾感的關聯性更高。

據台灣港務與得人連續兩年合作的調查數據，經香港中文大學、前中研院研究員譚康榮教授分析後證實，若增加20分的主管支持，會對員工承諾感和幸福感提升10分，投資報酬率相當於50%，「這是很高的投資報酬率，一般平均報酬率都只有7%。」

譚康榮進一步說，研究也發現，當獲得同等主管支持，男性的敬業度與組織承諾提升幅度高於女性33%，幼兒父親的敬業度提升高於幼兒母親34%，顯示支持父親能同時為家庭、員工與企業創造正向效益，更是企業留才的戰略機會。

勞動部部長洪申翰表示，育嬰留職停薪開放以「日」申請後，今年5、6月男性與女性的申請比例已達1比1，顯示制度增加彈性後，男性參與育兒的程度明顯提高，政策也將持續鼓勵父親成為育兒的「神隊友」，避免照顧壓力集中在女性身上。

洪申翰強調，友善家庭措施所需投入有限，卻能提升員工認同、企業口碑與招募優勢，「把制度設計好，CP值很高」友善家庭職場不只是勞動政策，也是台灣回應缺工的重要人力策略。