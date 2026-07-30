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阻絕強迫勞動貨品輸入 勞動部、經濟部建立審定機制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部攜手經濟部建立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，與合作國家共同阻絕強迫勞動貨品流通，接軌國際標準。記者葉冠妤/攝影
勞動部攜手經濟部建立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，與合作國家共同阻絕強迫勞動貨品流通，接軌國際標準。記者葉冠妤/攝影

為限制強迫勞動商品輸入，勞動部經濟部合作建立審定機制，勞動部今發布「限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點」，當接獲經濟部函送合作國家認定的強迫勞動貨品資訊，勞動部、經濟部將啟動審定，並於30天內作成決議。

根據台美對等貿易協定內容，為協助產業降低強迫勞動與經營風險，我國將循國內審議程序，採認美國關稅法第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入我國，接軌國際勞動規範。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，依「貿易法」第11條，勞動部發布「限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點」，建立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，與美國等合作國家同步限制強迫勞動生產的貨品輸入。

審定委員會設置12人名委員，由經濟部部長、勞動部部長擔任共同召集人，並由經濟部、勞動部、財政部、行政院經貿談判辦公室指派代表擔任常設委員，其餘由內政部、外交部、交通部等部會組成。委員任期最長二年，期滿得續聘之。

黃琦雅表示，當勞動部接獲經濟部函送合作國家認定的強迫勞動貨品資訊，勞動部將於第一時間邀集常設委員，做出禁止貨品暫時輸入的決議，最長不超過60天。

她進一步說，審定會必須在30天內決議，並於5天內函送經濟部或目的事業主管機關，審定確認者，將由「貿易法」及「自由貿易港區設置管理條例」所定主管機關公告限制輸入，財政部關務署於邊境執行查驗，防止強迫勞動貨品流入我國。

針對媒體關切禁止強迫勞動商品輸入將造成部分商品漲價，黃琦雅坦言，確實可能使部分產品的進口或生產成本增加，但維護勞動人權、建立公平競爭的市場環境，是與國際制度接軌必須承擔的成本。

經濟部 勞動部 機制

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