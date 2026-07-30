企業開放12歲以下育兒家長遠距工作 勞動部給獎勵明年可望上路

為營造友善育兒職場，若企業開放育有12歲以下子女縮減1小時工時，勞動部將補助薪資、職代津貼。勞動部長洪申翰昨於立院表示，也預計將遠距工作納入獎勵措施，鼓勵企業實施，明年可望上路。

為獎勵企業建立友善育兒彈性及縮減工時，勞動部日前宣布若企業同意讓育有12歲以下子女的員工縮減1小時工時，將補助育兒勞工的薪資減損，同時協助企業調度人力，也將補助職務代理津貼，每名員工每日補助800元。除此，針對200人以下的實施企業，將給予2萬元定額獎助。

昨天立院衛環委員會審查性別工作平等法修正草案。有立委提案，應將遠距工作也納入性工法第19條，在法規明定育兒勞工也可申請遠距工作。

洪申翰說，今年六月已找地方政府討論減少工時獎勵計畫，未來育兒家長減少工時的薪資減損，將由政府補助，也會提供職代津貼，但不是入法強制要求，而是鼓勵企業實施。此外，也將遠距工作納入獎勵計畫，不過，covid疫情期間部分企業實施遠距衍生出內部治理問題，因此執行細節還需進一步設計。

勞動部條平司司長黃琦雅補充，將仿效日本的獎勵制度，未來若企業提供育兒家長申請調整、減少工時或遠距工作，且願意訂在工作規則或相關內規，建立制度，就會獎勵企業。