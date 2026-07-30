統聯汽車客運、精華光學勞工超時工作屢次未改 新北市勞工局祭重罰

新北市勞工局30日公布今年第2季違法雇主名單，總計開罰481家業者，罰鍰金額達2,632萬2,000元。勞工局表示，這次違法名單中，「統聯汽車客運」及「精華光學」屢次使勞工超時工作，分別為第9次及第6次違反同一規定，加上僱用勞工均達百人以上，分別遭重罰計85萬及60萬元。

違反勞基法部分，以未置備出勤紀錄(含未逐日記載勞工出、退勤時間) 最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法給付加班費。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為大宗。另外，違反就服法部分，有2家業者涉及就業歧視受罰。至於最低工資法部分，有5家業者計給勞工工資未達最低工資標準。

勞工局指出，這次違法名單中，「統聯汽車客運」及「精華光學」屢次使勞工超時工作，分別為第9次及第6次違反同一規定，加上僱用勞工均達百人以上，分別遭重罰計85萬及60萬元。另外，「西北保全」僱用勞工達300餘人，且分別有給勞工工資低於最低工資標準、未給予勞工加班費、使勞工超時工作、未給予勞工每7日至少1日休息作為例假、未給予勞工特別休假，及未給予勞工法定休假日出勤工資，合計裁罰36萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法最高罰鍰金額100萬元，依目前的裁罰基準，係依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。另外，針對實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，最低罰鍰從5萬元起跳。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，維護勞資和諧，以免屆時遭受高額罰鍰。