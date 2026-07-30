台鐵產學合作釋出電機土木建築42職缺 8月開放報名

為延攬具備鐵路實務經驗及專業技能的青年人才，並銜接產學合作培育成果，台鐵公司宣布，8月啟動「115年從業人員（產學合作）甄試」，暫定招募電機、機械、土木工程、建築工程、電務及電力等類科，共計釋出42個職缺。

台鐵長期與清華高中、沙鹿高工、民雄農工、屏東高工、羅東高工、花蓮高工、花蓮高農及公東高工等8所高中（職）合作推動產學合作計畫。學生除在校修習相關專業課程，也透過實習進入鐵路工作現場，實際認識列車維修、電務、電力及工程等工作內容，逐步累積專業能力與職場經驗。

本次甄試主要是將校園培育成果與公司用人需求進一步銜接。完成產學合作實習的學生，仍須依台鐵公司人事規章，經由公開甄選程序取得進用資格，使人才培育與甄選進用形成完整銜接機制，也讓有志投入鐵路工作的青年，能將在校所學及實習經驗延伸至未來職涯。

甄試作業預計於8月開放線上報名，9月辦理體能測驗及筆試，10月辦理口試及術科測驗，並預計於10月底公告錄取名單。考量職缺分布及應考人應試便利性，目前規畫於台北及花蓮設置考區，各項測驗日期、地點及應試方式，將於甄試簡章中載明。

甄選方式部分，台鐵公司將依各類科工作性質，分別辦理體能測驗、筆試、口試或術科測驗。其中，電機、電務、機械及電力等類科規劃辦理術科測驗，以評估應考人的基礎專業能力及現場操作能力；並預計於測驗前提供術科說明文件及示範影片，協助應考人事先瞭解測驗內容與操作流程。

台鐵表示，鐵路工作涉及運輸安全及多項專業分工，除專業知識外，也重視安全意識、實作能力及團隊合作。

產學合作學生曾實際進入鐵路場域實習，對工作環境及職務特性已有初步認識，是公司培育軌道專業人才的重要來源。期盼透過本次甄試，鼓勵青年將所學投入鐵道服務，為臺鐵注入新一代專業力量。

台鐵提醒，有意報考者可先行確認產學合作實習合格證明書及相關證明文件，並密切留意台鐵公司官網及官方社群平台，以利掌握最新招募消息。