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延攬青年人才 台鐵8月啟動校園甄試

中央社／ 台北30日電

台鐵今天宣布，8月啟動「115年從業人員（產學合作）甄試」，將深入高中（職）校園，招募電機、機械等類科人才，共42個職缺。

為了延攬具備鐵路實務經驗及專業技能的青年人才，並銜接產學合作培育成果，台鐵發布新聞稿表示，8月啟動「115年從業人員（產學合作）甄試」，暫定招募電機、機械、土木工程、建築工程、電務及電力等類科，共計釋出42個職缺。

台鐵表示，長期與清華高中、沙鹿高工、民雄農工、屏東高工、羅東高工、花蓮高工、花蓮高農及公東高工8所高中（職）合作推動產學合作計畫。學生除在校修習相關專業課程，也透過實習進入鐵路工作現場，實際認識列車維修、電務、電力及工程等工作內容。

台鐵指出，這次甄試主要是將校園培育成果與公司用人需求進一步銜接。完成產學合作實習的學生，仍須依台鐵公司人事規章，經由公開甄選程序取得進用資格，使人才培育與甄選進用形成完整銜接機制。

台鐵表示，甄試作業預計於8月開放線上報名，9月辦理體能測驗及筆試，10月辦理口試及術科測驗，並預計於10月底公告錄取名單，目前規劃將在台北及花蓮設置考區，各項測驗日期、地點及應試方式，將於甄試簡章中載明。

在甄選方式部分，台鐵將依各類科工作性質，分別辦理體能測驗、筆試、口試或術科測驗，其中，電機、電務、機械及電力等類科規劃辦理術科測驗，以評估應考人的基礎專業能力及現場操作能力，並預計於測驗前提供術科說明文件及示範影片，協助應考人事先瞭解測驗內容與操作流程。

台鐵 校園 青年

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