育兒配套修法初審通過 性工法、就保法「三條文」達共識

各界關注育兒留停新制修法進展，立法院社福衛環委員會29日初審通過《性別平等工作法》部分條文修正草案130案、《就業保險法》部分條文修正草案100案。其中，達成共識的條文僅三條，分別為性工法第23條之一，及就保法第20條、第25條；其餘全數送黨團協商、再送院會。

有關性工法第23條之一，院版草案條文規定，雇主提供托兒設施或托兒措施者，得就其支出金額200%限度內，自其支出當年度所得額中減除；優惠期間限定10年（2027年至2036年）。意即若花費新台幣100萬元，可以抵200萬元的稅。

民眾黨立委邱慧洳在審查過程中質疑，條文使用「限度內」的文字，會有誤導問題。財政部則解釋，「限度內」為抵稅相關條文之慣用體例；業界方面，對於減稅內容也無異議。該條文最終達成共識，照院版通過。

有關就保法第20條，由於第11條條文達成部分共識，將失業給付認定時間由14天改為七天，因此第20條通過藍委王育敏版，失業給付自向公立就業服務機構辦理求職登記之「第八日」起算。就保法第25條，也修正內文，通過綠委林淑芬版，自求職登記之日起七日內，推介就業或安排職訓。

至於其他未達成共識的條文，衛環召委林月琴說明，此次育兒配套修法，最重要的是性工法第15條、第16條。第15條規範延長產假、陪產假，並補貼假期薪資；主要爭點，院版擬將產假由八周延長到12周，不過立委王育敏、陳菁徽、邱慧洳則主張，應比照國際ILO標準延長至14周。

勞動部表示，產假時間拉長，恐讓照顧責任集中於女性身上。日本產假給到14周，但僅付2/3薪水；韓國產假12.85周，前60天全薪、後30天給薪有上限。台灣擬12周給全薪，且育嬰留停時間比日韓長。

第16條，院版擬將家長申請育兒留停的限制，由孩子0-3歲延長到滿7歲為止；立委林月琴、林淑芬、王育敏則希望將孩子年齡上限放寬至8歲。林月琴解釋，8歲大約小一、小二的年紀，孩子剛從幼稚園升小學，也還是容易被腸病毒感染，確實仍需要家長多花時間照顧。

另外，性工法第19條及第19之一條，藍委普遍主張彈性育兒工時，應將「減少一小時且給薪」入法。對此，勞動部強調，若入法以強制性規定，不論企業規模大小，對其運作的衝擊都很大；建議參考日韓經驗，先以獎勵方式推動，未來凝聚共識後再商議進入法制化階段。