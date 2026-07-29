全國技能競賽開幕 政府鼓勵青年參與、培育潛力新星

第56屆全國技能競賽開幕典禮下午在南港展覽館舉行，行政院副院長鄭麗君、勞動部長洪申翰、教育部代表、裁判及選手宣誓代表共同完成啟動儀式。

鼓勵青年學習職業技能，提高國家職業技能水準，勞動部第56屆全國技能競賽將在7月29日至8月2日於台北南港展覽館1、2館登場，本屆競賽主題為「挑戰！技霸魂」展現選手蓄勢待發的鬥志，期許選手在賽場傾盡全力，勇敢挑戰自我，呈現滿分表現。

今年競賽辦理青年組55個職類，青少年組13個職類，共有1,070位青年及青少年好手齊聚一堂，在南港展覽館舉行開幕典禮，行政院副院長鄭麗君、勞動部長洪申翰、教育部代表、裁判及選手宣誓代表共同完成啟動儀式。

行政院副院長鄭麗君在致詞時表示，青年有舞臺，國家就有未來；本屆選手經過長時間訓 練及層層選拔，所展現的不只是操作工具、設備及系統的能力，更包括專注、 紀律、耐力及面對困難不輕言放棄的精神。面對 AI 快速發展，科技可以提升效 率，但真正能將新技術帶進產業現場、解決實務問題並創造價值的，仍是具有扎實技能與實務經驗的人才。政府將持續整合教育、訓練、競賽、升學及就業資源，並邀請更多企業投入人才培育，讓青年憑藉專業在臺灣找到舞臺，也有 機會走向世界。

第56屆全國技能競賽開幕典禮下午在南港展覽館舉行，行政院副院長鄭麗君（中）、勞動部長洪申翰（左四）、教育部代表、裁判及選手宣誓代表共同完成啟動儀式。記者曾學仁／攝影

第56屆全國技能競賽開幕典禮下午在南港展覽館舉行，行政院副院長鄭麗君（中）出席並主持裁判、選手宣誓儀式。記者曾學仁／攝影