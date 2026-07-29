機場消防員危險加給8月1日起調高 最高每月9700元

行政院核定調高機場消防人員危險職務加給，交通部民航局29日表示，新制將於8月1日上路，全台除桃園國際機場外的16處機場依勤務性質分為兩級，第一級每月支領9,700元、第二級7,760元，盼提升留才及攬才誘因。

民航局表示，全台機場均屬國家重要基礎設施，須依國際民航組織（ICAO）規範配置專責機場消防人員。除執行火災搶救外，也須因應航空器事故、多元災害及恐怖攻擊等突發事件，航機發生異常時更須全程待命，維持機場營運及飛航安全。

民航局指出，機場消防人員須具備航空器結構、特種消防車輛操作及航空救護等專業能力。近年航空市場復甦，航班架次持續增加，也使消防人員勤務負荷提升，因此持續向行政院爭取調整危險職務加給。

依新制，松山、高雄、台中、澎湖、金門及台東等6處機場列為第一級，每月支領9,700元；其餘10處機場列為第二級，每月支領7,760元。

民航局表示，調高危險職務加給有助提升第一線消防人員士氣，也有利於延攬及留任專業人才，未來將持續關注消防人員福利待遇，強化飛航安全量能。

交通部民用航空局企業工會理事長吳子豪表示，行政院最新修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，正式將機場消防人員納入適用對象，讓全台400多名機場消防員多年來爭取的訴求終於實現。

吳子豪表示，機場消防員肩負飛航安全第一線任務，只要機場營運就必須全天候待命，而危險職務加給已逾15年未調整，感謝行政院、交通部及民航局協助推動，讓第一線消防人員的工作風險與付出獲得更合理反映。