產假天數、育兒假適用年齡朝野喬不攏 洪申翰：拚明年如期上路

立院衛環委員會今續審「性別平等工作法部分條文修正草案」、「就業保險法部分條文修正草案」。由於立委對產假、產檢假天數、育兒假適用年齡、減少工時強制入法、照顧津貼等意見分歧，多數關鍵條文最終保留送黨團協商。外界關注少子女化職場支持相關政策是否因而延宕實施，勞動部長洪申翰強調，有信心凝聚朝野共識，拚明年如期上路。

行政院日前公布少子女化18項對策大禮包，其中關乎友善育兒職場的政策，包括延長產假、產檢及陪產檢假、以「日」申請的彈性育兒假延長適用至子女6歲等。衛環委員會今續審相關修正條文。

行政院版性工法草案擬將產假由8周延長至12周。但國民黨立委王育敏指出，國際勞工組織（ILO）早在2000年將產假提高至14周，台灣已落後國際標準26年，經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均產假更達18周。她表示，台灣經濟持續進步，勞工權益沒有停留在後段班的道理，既然要修法，就應邁步向前，走在亞洲國家前端。

洪申翰解釋，各國對產假的定義不盡相同，部分國家將產假、產檢假及部分育嬰留停統合計算，台灣則分屬不同假別；此外，台灣產假給全薪，日本、南韓只有原薪資三分之二。他也指出，台灣經濟表現雖佳，但小、微型企業占比高，延長產假恐增加人力調度困難，修法仍須權衡產業現況。

針對現行7天產檢假，民進黨立委林淑芬、黃捷皆認為不敷使用，主張增至10天。林淑芬表示，高齡孕婦日益增多，經常需要追加檢查，加上城鄉差距，部分孕婦往返醫院費時；黃捷也說，衛福部建議孕期接受14次產檢，勞動部認為7天產檢假拆分14個半天使用即可，但候診、通勤都需要時間，孕婦產檢後還得捧著肚子趕回公司上班，若遇臨時狀況更難因應，7天顯然不足。

至於以「日」為單位申請的彈性育兒假，政院版擬適用子女年齡由3歲延長至6歲，但部分立委認為，國小低年級學童仍有臨時照顧需求，應放寬至8歲。申請減少工時的子女年齡，勞動部傾向維持現行條文，先以獎勵計畫試辦，但王育敏則認為，減少工時與彈性育兒假的適用年齡應一併討論。

洪申翰表示，政府已規畫減少工時獎勵計畫，育兒家長每天減少1小時工時的薪資減損，將由中央政府補貼，並提供職務代理津貼，勞動部與地方政府討論後也發現，各縣市產業樣態不同，排班製造業較多的縣市擔心強制入法將打亂排班制度，多傾向由勞資合意。勞動部也預計遠距工作納入獎勵計畫。

此外，有立委提案在就保法增訂家庭照顧假、親職教育假及照顧津貼等，勞動部則持反對立場。勞動保險司司長陳美女表示，就業保險旨在穩定就業，但請家庭照顧假、親職教育假的勞工仍在職，發給津貼與促進就業的關聯性不高。

財務方面，陳美女說，因家庭照顧假不限於照顧子女，發1天的家庭照顧假津貼，估計年增56億元支出，7天增加支出395億元，就保費率達1.18％，勢必調高保費，涉及勞資負擔，還須凝聚共識。

至於立委提案增訂照顧津貼，作為聘用家事服務人員的替代性補助。陳美女也說，不符就保原則；若每人每月發給1萬元、總計1年，估計每年將增加270億元支出。

不過，國民黨立委廖偉翔表示，照顧離職也是就業風險之一，照顧津貼就是為了避免勞工因照顧家人而退出職場，與就業保險穩定就業的功能高度一致。他指出，衛福部與勞動部應分工互補，而非一概歸由社福體系處理，在長照服務銜接前的短期空窗，勞工需要就業保險支持。