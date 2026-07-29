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苗栗市台灣中油紫園禮堂8月1日徵才 23家廠商提供逾1500個職缺

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月1日，在苗栗市為公路台灣中油紫園禮堂舉辦現場徵才活動，23家廠商提供超過1500個多元工作機會。圖／苗栗就業中心提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月1日，在苗栗市為公路台灣中油紫園禮堂舉辦現場徵才活動，23家廠商提供超過1500個多元工作機會。圖／苗栗就業中心提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月1日，在苗栗市為公路台灣中油紫園禮堂舉辦現場徵才活動，23家廠商提供超過1500個多元工作機會，涵蓋工程研發、生產製造、設備維護、品管、資訊、行政管理及服務業等領域，歡迎有求職需求的民眾踴躍參加。

台灣中油紫園禮堂8月1日上午9點至下午1點現場徵才活動，苗栗就業中心指出，參加23家廠商集結苗栗及新竹地區多家科技企業，包括京元電子、全智科技、矽品精密、欣興電子、中美矽晶、信邦電子、台灣圓益石英，產業範疇涵蓋矽晶圓、關鍵材料、IC 載板、封裝測試及電子連接元件等領域。

工程師、研發、製程、設備、品保及國外業務等多元職缺，經常性薪資普遍達4萬元以上，並提供完善教育訓練、績效獎金及多項福利制度，其中，欣興電子智慧製造系統開發，及IIS系統網路工程師月薪上看8萬元，矽品精密製程工程師月薪最高可達7.2萬元。

此外，綠能產業積極延攬人才，昇陽先進能源、宏業電化及裕隆汽車分別釋出ERP、MES、設備工程、維修、生產技術及品質管理等職缺，其中宏業電化主管職月薪可達6萬元。

服務業方面，麥當勞、全家便利商店，及雅聞生技釋出儲備幹部、門市服務、餐飲、倉管及品保等工作機會，提供彈性排班、績效獎金及教育訓練，適合青年學子、二度就業及兼職族群，兼顧生活與工作的多元選擇，歡迎有興趣的求職者到場與企業面談，掌握職涯發展機會。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部勞動力發展署除了幫助民眾找工作，也提供豐富的職業訓練資源，辦理各式重點產業人才訓練，協助待業或轉職民眾提升技能，增強就業競爭力，無論是初次尋職、轉換跑道，或欲精進專業技能的民眾，皆可透過公立就業服務機構，台灣就業通網站( https://www.taiwanjobs.gov.tw )或職業訓練整合網（https://course.taiwanjobs.gov.tw/）查詢資訊。

苗栗 苗栗市 中油

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