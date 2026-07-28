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朋友托關係討工作！486先生拒絕 但給後路「建議1行業」：出國機會多

聯合新聞網／ 綜合報導
「486先生」陳延昶分享，朋友詢問能否讓兒子到陳延昶的公司上班，對此他婉拒後推薦一行業。 示意圖／ingimage
「486先生」陳延昶分享，朋友詢問能否讓兒子到陳延昶的公司上班，對此他婉拒後推薦一行業。 示意圖／ingimage

在當前就業市場與求職環境中，許多剛畢業的年輕人常面臨尋找職涯方向的轉折期。知名電商企業家「486先生」陳延昶近日在臉書分享，一位好朋友的兒子去年學校畢業後，先在便利商店打工，後來轉做房屋仲介，但因業績不好且工時長而離職。朋友因心疼兒子，便詢問能否讓兒子到陳延昶的公司上班，並不斷強調兒子很願意學習、從小很乖巧認真，希望能給個機會，這反而讓陳延昶感到相當困擾。

面對朋友的託付，陳延昶明確地告訴對方公司現在真的沒有缺人，也不能請一個人進來每個月領薪水卻沒有事情做，認為這不只是對公司不負責，也是對年輕人不負責。陳延昶反而建議，現在很多國際知名的連鎖飯店都在缺人，如果真的肯吃苦、願意學習，飯店業是一個很好的選擇。在飯店業能學到的東西非常多，包括待人接物、服務流程、危機處理、團隊合作甚至國際觀，若再利用下班時間把英文學好，未來升遷或出國機會都會多出許多。

陳延昶進一步點出當前台灣就業市場的真實狀況，強調現在的台灣不是沒有工作，而是很多行業都非常缺人，例如餐飲業、飯店業、長照、維修技術人員及工程技術人員都缺人。真正缺的不是工作，而是願意踏實投入的人。許多年輕人一開始就希望工作輕鬆、薪水高、福利好、離家近且能準時上下班，但這樣的工作競爭最激烈。回頭看看每一個時代真正能出人頭地的人，往往不是一開始條件最好的人，而是最願意吃苦、學習與累積實力的人。

對於自己多年來在社群上記錄的人生體悟，陳延昶坦言，每天看他寫文章的朋友常說看見了人生道理並得到鼓勵，但其實他寫下的每一篇文章都不只是故事，裡面有他這一輩子走過的路、吃過的苦、犯過的錯與受過的委屈，以及在一次次跌倒後想明白的人生道理。他強調自己不是聖人，年輕時也曾衝動、看錯人、做錯決定並吃過很多虧，有些教訓甚至花了許多金錢與時間才換回來。

回首過往的跌跌撞撞，陳延昶表達了感謝，因為正是那些經歷讓他明白，人生真正重要的從來不只是賺了多少錢或擁有多少東西，而是走到最後成為了一個怎樣的人。包括有沒有對得起別人與家人、有沒有在困難時守住良心，以及在有能力之後是否願意伸手幫助別人，這些才是一個人真正留下來的東西。

486先生 求職

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