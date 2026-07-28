職場文化影響肝臟 企業應提醒員工篩檢

「工作壓力、外食、輪班、過勞與應酬，恐嚴重影響民眾肝臟健康！」癌症基金會28日指出，19.7%民眾常在應酬中「不得不喝酒」、46.1%民眾不知終身有一次免費B、C 肝炎篩檢。基金會呼籲企業建立「不勸酒」文化，提醒員工篩檢，並於健檢後關懷、友善對待回診者。

應酬喝酒的壓力

台灣癌症基金會28日公布「台灣職場文化與B型肝炎健康調查」，針對40歲以上工作者調查發現，工作壓力與心理負荷（27.3%）、外食與飲食不規律（22.6%）、輪班與睡眠剝奪（21.2%）、長時間工作與過勞（20.7%）、應酬飲酒文化（19.3%），是受訪者認為最主要的職場肝臟健康影響因素。

若因工作需要應酬者，19.7%表示曾經常或偶爾感受到「不得不喝酒」的壓力，其中金融保險業、軍公教、批發零售/住宿及餐飲服務業與製造業比例相對較高；對於篩檢政策，46.1%受訪者不知道政府提供40至79歲民眾終身一次免費B、C肝炎篩檢。

友善追蹤肝炎職場

即使知道卻沒去篩檢者，主要是認為身體沒問題（47.5%）與工作太忙沒時間（28.8%）。另外，已確認為 B 型肝炎帶原者中，35.7%處於偶爾追蹤、曾經追蹤但中斷或從未定期追蹤狀態；未固定追蹤的主要原因為覺得身體沒問題（43.6%）、工作太忙沒有時間（25.3%）；主管/經營者角色更易被延誤（28.4%）。

「知道B肝感染卻未定期追蹤者，有高達23%診斷為肝癌晚期！」臺大醫院副院長高嘉宏提醒，職場不良習慣也會讓B肝加速演變為肝癌，若要避免肝炎變成肝癌，除了民眾前往治療外，也需要職場提供支持，企業可提供篩檢提醒、健檢後關懷、回診彈性、不勸酒與保障健康隱私，讓護肝成為職場健康文化的一部分。

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