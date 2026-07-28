打造長照即戰力！就業率高達9成…北市職能學院開辦長照人才培訓

提供就業培訓，北市勞動局職能發展學院多年來開課相關長照培訓，與民間團體、長照機構、工會等訓練單位推「照顧服務員專班訓練」，不僅成功協助失業者、在職勞工轉型開創職涯第二春，去年共開辦23個專班、培訓692人，就業率高達90%。

「面對職涯轉型，『找不到工作』往往是市民朋友最深的焦慮」，北市勞動局長王秋冬表示，照顧服務員專班便是為大家打造的堅實後盾，連續4年的優等考核及破9成的就業率，充分展現人才培育與就業對接上的卓越成效。長照不僅是一份穩定且專業的職業，更是充滿溫度的志業，歡迎想開創職涯第二春的朋友加入。

北市職能發展學院照顧服務員專班自107年開辦以來，已成為北市長照人力不可或缺的搖籃。為提供市民更多元、彈性的進修選擇，亦同步規劃多軌培訓管道，並由勞動局召開審查會，結合跨局處合作，包括職能發展學院自辦班與市立聯合醫院自訓自用班，以及社會局、衛生局輔導之民間單位自辦班。

課程規畫更開設平日班與假日班，彈性滿足不同族群的學習需求，打造全方位的長照人才培育搖籃。

勞動局表示，職能學院自辦照顧服務員課程，於105年榮獲勞動部iCAP課程品質認證，106年更通過技術士技能檢定場地評鑑，成為全台首間設立「照顧服務員單一級術科測試」國家考場的公立職訓機構。

課程內容也因應時代趨勢調整，結合「活動設計及帶領」相關培訓，讓學員既能掌握照顧技巧，又能用創意活動活化長者身心，再加上課程免訓練費、免保證金，結訓當天更可直接領證，讓學員無壓力培訓，結訓後也能無縫接軌投入長照市場。