缺工！55%企業放寬錄取標準 求職別問「5大地雷」

yes123求職網針對畢業季進行的「企業評價網路世代求職者調查」顯示，企業主替今年新鮮人的「求職(應徵)禮貌」，平均打50.4分，同樣屬於不及格，而且低於去年的51.7分，不過由於正值缺工潮，55.2%企業坦言今年畢業季因為缺工問題，導致「下修、放寬」錄取標準，比率高於去年調查的53.8%。

企業方面估計，因應近期的畢業求職潮，平均會花19.8分鐘面試一位新鮮人，換算下來，大約有「1,188秒」決定錄不錄取的命運。不過其中也有18.7%的公司，願意花「半小時(含)以上」進行面試。

想要增加面試的「印象分數」，其實求職者也該表現出「積極」一點的態度，調查顯示，78.8%企業透露，若社會新鮮人「主動提問」的話，「會有」加分作用。

不過想避免「弄巧成拙」，建議要避開以下這些「最NG」的提問(反問)！在可複選狀況下，前五大「地雷問題」依序分別為：「能準時下班嗎？」(41.4%)、「薪水可以再多一點嗎？」(40.4%)、「問面試官私人問題」(39.3%)，以及「公司會錄取我嗎？」(33.5%)、「休假正常嗎？」(32.3%)。

企業主替今年新鮮人的「求職(應徵)禮貌」，平均打50.4分，同樣屬於不及格，而且低於去年的51.7分；其中有9.2%的資方，甚至給了「零分」。

對今年的畢業生來說，真的想要獲得一份工作，大約要打敗多少個競爭者呢？企業方面認為，平均要面試約18.1位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才：所以換算下來，「錄取率」平均落在5.5%左右。(1除以18.1，約等於0.055！)

雖然錄取率看似不高，不過仍有55.2%的企業坦言，今年畢業季因為缺工問題，導致「下修、放寬」錄取標準，比例高於去年調查的53.8%。

有34.3%公司表示，除了面試外，還會舉行筆試！在可複選狀況下，主要的測驗內容依序有：「專業科目」(85%)、「心理或性向」(72.1%)、「語言能力」(61.1%)，以及「實際操作」(45%)、「智力測驗或機智問答」(35.1%)。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議社會新鮮人，從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可！特別是自傳內容部分要「親力親為」，避免套用制式範本，或使用「生成式AI」輔助撰寫；同時強調個人特色：像是打工、實習、社團、競賽經驗，以及技能證照、語言能力，並以小故事、舉實例方式，說明自己的工作態度值得信賴。

楊宗斌也不忘提醒大家，面試當天一定要準時，檢查服裝儀容是否整潔、恰當；記得在自我介紹和問答時，要保持笑容、說話清晰，而且控制音量大小與速度適中；求職者也可以事先對著「鏡子」，模擬練習「遠距(線上)」面試時，所呈現出來的臉部神情與視線位置，並且熟悉視訊軟硬體設備的使用，才能冷靜完成應試。

楊宗斌更進一步指出，不少企業面試官最忌諱：「面癱」表情和「冷淡」語氣！保持每項回應皆「有條不紊」，最多可分三到四點陳述答案；牢記「知之為知之，不知為不知，是知也！」也就是不用刻意裝懂、假裝全能，誠實且從容不迫回答自己知道的部分即可。