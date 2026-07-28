英文只是基本！國三生夢想當機師 現役前輩給建議：伸手牌不會成功

在台灣，機師通常給人高薪、穩定的印象。一名國三生發文，稱他的夢想是成為機師，很好奇需要具備哪些條件。對此，一位現役民航機師出面回應，除了基本的身體健康、英文能力或對機械感興趣外，「事先蒐集資料」的特質更加重要，他強調想成為機師要付出諸多努力，且飛行訓練很危險，只有事前做足功課、學會更多知識，才能成為出色的機師。

根據勞動部公布的2025年「職類別薪資調查」，統計結果以機師年薪393.1萬元（月薪29.8萬元）蟬聯冠軍寶座，其次為精算師月薪20.3萬元、醫師月薪18萬元。月薪成長以保險員年增10.6%最高，其次為殯葬服務員8.6%，旅遊業人員、美容業人員7.8%排第三。

一位國三生在Threads發文，表示他的夢想是當機師，希望有人能提供建議或現實的殘酷，讓他更有動力認真讀書。對此，一位現役的民航機師回應，想成為機師，身體健康與英文能力都是基本，除此之外還需要對機械、天氣與計算有興趣。

機師提到，在他訓練的過程中，發現最後能成為機師的人，往往在學會飛行前都具備「事先蒐集資料」的能力，無論自我訓練或在軍隊中，都能憑藉自我學習而找出最適合自己的道路。他遇過很多人夢想成為機師，卻什麼都不願意做，「喊了好幾年都還在原地」，這種人並不會成功。

該機師強調，身邊成功當機師的人都有事先做功課的特質，「伸手牌」並不符合飛行員的個性，因為此類人通常不是真正熱愛飛行，而是單純覺得穿機師的制服很帥氣而已，三分鐘熱度是無法成功的。

「錢是很好的資源，但不是一切」，機師說，很多人即使有錢、有資源也飛不出來，因為想當機師必須經歷諸多難關，在訓練期間，透過事前準備把自己調整到最佳狀態，才可能成功。加上飛行訓練其實很危險，懂得越多也能更好地保護自己的安全。

還有一位前機務人員提到，英文能力非常重要，很多操作手冊都是英文原文書，如果想讀懂必須要有一定程度的英文能力；此外之後可能要飛長距離的紅眼航班，因此身體要盡量適應能熬夜的狀態，並習慣不能常常見到家人的生活。

另有網友提及，想成為機師必須從現在開始「修身養性，並訓練口條跟禮儀應對」，上高中與大學時，如果有機會就多去爭取公費留學或當交換生，看看外面的世界、增進國際視野也是當機師的關鍵。