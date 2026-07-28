照片衣著暴露、自傳空白…新鮮人履歷不及格逾六成 比去年更糟

畢業季來臨，企業陸續收到社會新鮮人的履歷，從自傳內容、投遞職缺到面試過程，「Z世代」容易出現的NG狀況是什麼？資方的評分又有多高？yes123求職網「企業評價網路世代求職者調查」，結果顯示，98%資方今年收過新鮮人履歷，資方對自傳評比只有48分，履歷合格率不到四成。

令人傻眼的是，企業眼中的NG履歷竟包括「照片衣著暴露（露乳溝、秀肌肉）」，或是「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」，顯示有些新世代對求職一事態度過於輕忽。

截至七月下旬，合計有98%企業今年曾收到新鮮人的履歷，分成：91.5%為「曾經收到過，而且曾經面試過」；6.5%為「曾經收到過，但尚未面試過」。

對於公司收到履歷表「最不滿意」的地方，在可複選狀況下，主要分別為：「個人基本資料不完整」(71.6%)、「未附自傳」(62%)、「未附照片」(53.6%)，以及「應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」(52.5%)、「履歷內容出現錯字」(34.1%)。

對於曾收到社會新鮮人履歷表的企業，預估「平均合格率」約為38.2%，略低於去年的38.9%；這也代表今年履歷的「不合格比例」，落在六成二(61.8%)左右。

對於畢業生的履歷照，企業認為仍有不少毛病需要改進。針對「十大NG履歷照」，在可複選狀況下，前五名分別是：「經過特效處理、過度修圖」(50.4%)、「非大頭照，改放全身生活照」(49.3%)、「用手機自拍，臉部不清楚」(48.2%)，以及「拍照時，穿著邋遢」(41.4%)、「背景複雜，干擾主體本人」(36.1%)。

「NG履歷照」的第六到第十名部份，又分別為：「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」(35%)、「照片衣著暴露(露乳溝、秀肌肉)」(31.3%)、「放沙龍藝術照」(29.8%)，以及「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」(26.9%)、「墨鏡照」(25.9%)。

調查更發現，仍有高達九成九(98.6%)的公司表示，新鮮人如果「有附照片」的話，「會優先考慮」通知面試。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片和自傳。因此建議求職者在履歷表上，最好能上傳或貼上自己的個人照，減少被人資或用人主管在「快篩」時，立刻遭到剔除的風險！

楊宗斌也建議，履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」為最大原則，使用穿著正式服裝拍攝的「大頭照」為宜，但不要過度使用修圖軟體，否則恐導致在面試當下，本人實際長相與照片影像，兩者落差太大，遭到企業面試官扣分。

還有高達99.6%的企業指出，新鮮人假如自傳寫得好，也「會優先考慮」通知面試。同時今年平均會花116.2秒，等於約兩分鐘不到看過內容一遍；不過會耗費「三分鐘(含)以上」的公司，其實比例仍然佔了14.7%。

企業對於所看到的自傳內容，認為有不少缺失要修改，同樣在可複選狀況下，主要依序為：「套用既定範本，千篇一律」(61.3%)、「看不出個人特色、優勢與強項」(57.1%)、「內容缺少對工作的想法」(56%)，以及「搞錯重點，內容多描寫成長與求學背景，無關工作」(41.6%)、「內容缺少技能專長的描述」(37.1%)。

企業今年給新鮮人的自傳，則打了48.1分，非但不及格，而且更略低於去年的48.4分；其中甚至有10.5%的公司，覺得目前收到的自傳內容，僅能算是「零分」。八成三企業透露，「曾碰過」新鮮人自傳「空白的」。