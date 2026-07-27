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平均月薪7萬 台灣虎航下半年招募30名客艙組員
受惠於客運市場的蓬勃發展，加上2028年起將正式引進第三代機隊，台灣虎航宣布，開放多個內勤職缺招募外，今天也正式宣布將啟動下半年客艙組員招募，本次預計將招募30名客艙組員，據悉，台虎空服員平均月薪約7萬元。
本次客艙組員招募時間將於2026年8月3日凌晨零時起正式開放，並持續收件至2026年8月16日晚間23:59止。在完成初步的書面資料審核後，將安排於2026年8月29日進行初試；2026年9月5日進行複試，錄取的客艙組員，將於2026年11月中進行報到，若順利通過相關訓練，即可正式成為台灣虎航正式的客艙組員。
報考者需具備中華民國國籍，並擁有教育部認可的國內外大專院校以上學歷。在語言能力方面，需達多益550分以上成績，或具備其他檢定同等資格證明，如同時具備日語或韓語的會話能力者尤佳。未來錄取後的工作地點將視公司業務需求，安排於桃園或高雄。
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