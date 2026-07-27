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藍領工作大翻身！不怕AI取代 企業主管改開計程車：12天賺到以前月薪

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI技術迅速發展，以往人們認為辛苦的「藍領」工作，如今搖身一變成為高薪與自由的代名詞。 圖／ingimage
隨著AI技術迅速發展，以往人們認為辛苦的「藍領」工作，如今搖身一變成為高薪與自由的代名詞。 圖／ingimage

AI技術迅速發展，許多辦公室的白領工作已面臨被取代的危機。而以往人們認為辛苦、勞力密集的「藍領」工作，如今卻因「做多少賺多少」的特性與AI難以取代的優勢，搖身一變成為高薪與自由的代名詞。據日媒「每日放送」報導，愈來愈多人選擇轉換跑道，投入建築、運輸與冷氣裝修等第一線技術職場

報導中指出，建築業與運輸業等藍領職種正積極提高待遇、吸引人才。例如日本最大建商之一積水房屋建設為了解決缺工問題，大幅調高第一線員工的起薪，部分30多歲的技術員年薪甚至可達900萬日圓（約台幣179萬元）。而27歲的青山玲子從大商社業務轉行開計程車，她坦言前公司採年資制，業績好也無法反映在薪水上。如今靠著抽成制，稅前月薪最高可達60萬日圓（約合新台幣12萬元）。另一位從企業中階主管轉行開計程車的木下浩德則表示，開車不用再承受辦公室裡的政治鬥爭與人事壓力，每月只需出勤12天就能維持過往年薪，讓他有更多時間陪伴家人、帶父親就醫。

此外，有專業技術者更是高薪一族。39歲的冷氣安裝師傅阪根拓人，藉累積9年的熟練技術，一人包辦所有安裝工程、省下人事成本。在工作旺季，他曾創下單月進帳400萬日圓、年收約1500萬日圓（約合新台幣297萬元）的驚人紀錄，真正實現了「做多少賺多少」的目標。

針對此現象，日本網友反應兩極。有網友肯定藍領的價值，認為冷氣師傅必須在酷暑中搬運重物，甚至在危險的屋頂作業，高薪是實至名歸。但也有現任計程車司機留言提醒，要達到月薪60萬日圓並不容易，業界中不僅流動率極高，且自動駕駛技術快速發展，入行前必須謹慎評估產業的未來風險。

計程車司機 水電 技術工 營建業 日本 AI 職場

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